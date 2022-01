Hannover

Urteil im Revisionsprozess um Emre A. (25) und Tanja W. (27): Er muss für zwölfeinhalb Jahre in Haft und Psychiatrie, seine Partnerin geht für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Damit milderte das Landgericht Hannover die ursprünglichen Strafen um jeweils anderthalb Jahre ab. Die beiden hatten im April 2020 den 28-jährigen Kadir A. mit mehr als 100 Messerstichen getötet und auf dem Jakobifriedhof in Kirchrode verscharrt. Grund für das Aufrollen des Verfahrens war die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH): Beim ersten Mal hatten die Richter die Asperger-Erkrankung des Paars nicht ausreichend berücksichtigt.

„Mit der jetzigen Entscheidung hat das Gericht die Haftstrafen etwas reduziert“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Im ersten Urteil vom 2. Februar 2021 hatte A. noch 14 Jahre erhalten, W. neun Jahre. Die Einstufung als Mord sowie die Unterbringung des 25-Jährigen in einer Psychiatrie blieben erhalten, das beanstandete der BGH im vergangenen Sommer nicht. Es ging darum, dass die besondere Brutalität möglicherweise auf die zwanghafte Erkrankung zurückzuführen ist. „Dem folgte das Gericht nun“, sagt Söfker. Das strafschärfende Werten der 100 Stiche wurde zurückgenommen.

Asperger-Syndrom wirkt sich auf Strafmaß aus

Gärtner des Jakobifriedhofs in Kirchrode entdeckten die zerstückelte Leiche zehn Tage nach der Tat in einem frisch eingeebneten Grab. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Emre A. und Tanja W. hatten Kadir A. nach Hannover gelockt, um ihn umzubringen. Auslöser war die kurze Partnerschaft zwischen dem Bielefelder und der 27-Jährigen. Ihr neuer Freund Emre A. drängte die junge Frau zunächst dazu, Anzeige wegen Vergewaltigung zu erstatten – doch das Verfahren wurde eingestellt. In der Folge steigerte der 25-Jährige sich aufgrund des Asperger-Syndroms in den Hass hinein. W. folgte ihm wegen ihrer ebenfalls durch die Autismus-Form bedingte Naivität.

Wie stark ist die Krankheit ausgeprägt?

Die Revision beschäftigte sich einzig mit der Frage, wie stark die Krankheit bei beiden ausgeprägt ist und wie die zwei sich seit der Tat entwickelt haben. Ein Gutachter attestierte Emre A. zwar nach wie vor „eine etwas zwanghafte Natur“, doch er mache Fortschritte. W. wiederum zeigte tiefe Reue. „Von ihr geht laut Sachverständigem keine Gefahr mehr aus“, sagt Söfker. Deshalb verzichtete das Gericht auf einen Aufenthalt in der Psychiatrie. Am ersten Prozesstag sagte die 27-Jährige, in Haft eine Ausbildung im Küchenbereich beginnen zu wollen. Das jetzige Urteil ist bereits rechtskräftig.

Von Peer Hellerling