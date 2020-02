Hannover

Seit einem knappen Jahr wühlen sich die sieben Ermittlerinnen und Ermittler der Cold-Case-Einheit der Polizeidirektion Hannover bereits durch alte Akten von bislang nicht aufgeklärten Kapitalverbrechen. Als sie vor knapp zwei Wochen ankündigten, den Fall des vor 25 Jahren in Misburg erschossenen Fernfahrers Norbert Schardin wieder aufzurollen, war die Hoffnung groß, die Bluttat endlich aufklären und einen mutmaßlichen Täter präsentieren zu können.

Diese Hoffnung hat jetzt einen Dämpfer erhalten. Denn seit der umfangreichen, öffentlichen Präsentation des alten Falls mit Fotos und einem Video sind bislang kaum Hinweise bei den Beamten eingegangen. Auch die Auslobung einer Belohnung in Höhe von 3000 Euro für sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit diesem Fall hat bislang wenig geholfen. „Wir haben insgesamt drei Hinweise erhalten, denen wir jetzt nachgehen“, sagt Kathrin Söfker, die Sprecherin der hannoverschen Staatsanwaltschaft.

Norbert Schardin war am frühen Morgen des 8. Februars 1995 tot in einem Übersee-Container auf dem Gelände einer Spedition an der Kreisstraße in Misburg-Süd entdeckt worden. Er hätte an diesem Morgen mit einer Ladung Salz in Richtung Skandinavien aufbrechen sollen. Damals überprüfte die Polizei Kollegen und Bekannte des Opfers, fand aber bislang keinen Hinweis zum Motiv der Tat.

Von Tobias Morchner