Hannover

Das Schwurgericht der 13. großen Strafkammer in Hannover hat Patrick S. am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Kammer sah Heimtücke und niedrige Beweggründe als Mordmerkmale gegeben. Der 35-jährige Dessauer hatte am 10. Januar 2020 die 23-jährige Sophie N. in ihrer Wohngemeinschaft an der Meterstraße in Hannovers Südstadt brutal ermordet. Ein forensischer Gutachter hatte bereits im vergangenen Jahr die Schuldfähigkeit von S. festgestellt.

S. verfolgte die 90-minütige Urteilsverkündung zunächst schweigend und vorne übergebeugt, später zitternd und weinend. Im unter Corona-Bedingungen restlos gefüllten Saal waren zudem die Mutter von Sophie und weitere Bekannte und Verwandte anwesend. Der vorsitzende Richter Stefan Joseph ging in der Urteilsbegründung auf den monatelang und detailliert geplanten Mord ein. „Was Sie getan haben, war verstörend, aber nicht krank. Das war geplant“, sagte Richter Joseph. „Und am Ende Ihres Plans stand der Tod von Sophie.“

Verfahren dauerte acht Monate

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer lebenslänglich gefordert. Die Verteidiger des Angeklagten hatten auf Totschlag und neun Jahre Haft plädiert – der Dessauer habe kein Motiv für die Ermordung seines Opfers gehabt. Dem widersprach die Kammer deutlich. „Patrick S. hat aus Rache für die Zurückweisung gehandelt, die er durch Sophie erfahren hat“, sagte Joseph.

Sophie N. und Patrick S. hatten sich 2017 in Dessau kennengelernt, wo beide für eine Modekette arbeiteten. S. soll zunächst versucht haben, die Zuneigung der jungen Frau zu gewinnen – penetrant, aber vergeblich. Zu diesem Zeitpunkt war S. Langzeitstudent und wohnte bei seinen Eltern.

Übergriffig und hinterhältig

In der monatelangen Beweisaufnahme am Landgericht Hannover wurde deutlich, wie manipulativ, übergriffig und hinterhältig er sich gegenüber Frauen verhalten hatte. In seinem Zimmer wurden Fotoaufnahmen von Kommilitoninnen gefunden, die er gegen deren Willen in seinen Besitz gebracht hatte. Zudem soll er die Tagebucheinträge einer Ex-Freundin gespeichert und Zugang zu ihren Daten gehabt haben. Auch fanden Ermittler eine Sammlung von Pornovideos. „Ihr Verhalten gegenüber Frauen und Sophie lassen einen fassungslos zurück“, sagte der Richter zu Patrick S.

Patrick S. auf der Anklagebank. Quelle: Thomas Nagel

Gegenüber Sophie, die ihn ausschließlich als Kollegen wahrgenommen haben soll, entwickelte S. obsessive Muster. Als sich die junge Frau aus Arbeitsgründen in Barcelona aufhielt, besuchte er sie dort. „Zu touchy“ soll er gewesen sein – so teilte sie es Bekannten mit. Gegen ihren Willen lies er persönliche Gegenstände in ihrer Unterkunft, um einen Grund zur Rückkehr zu haben. Das tat er im Juni 2018. Als beide gemeinsam am Strand waren, schoss S. Fotos. Im Fokus war deutlich Sophies Körper im Bikini zu sehen, keineswegs ihr Gesicht. Die angehende Stewardess hatte genug. Sie machte S. deutlich, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihm wollte.

Aus Zuneigung wird Hass

Mit der Rückkehr von Patrick S. aus Spanien nach Dessau schlugen nach Ansicht der Kammer seine unbeholfenen und übergriffigen Annäherungsversuche in Stalking, Verleumdung und Telefonterror um. Oder wie es Richter Joseph sagte: „Aus Ihrer Zuneigung wurde Hass und das Bedürfnis nach Rache.“ S. erstellte mehrere Instagram-Accounts, die an Sophie angelehnt waren, er unterlegte ein Pornovideo mit Aufnahmen ihrer Stimme, er schickte ihr Fotos von Orten, an denen sie sich gerade aufhielt.

Sophie wusste nicht, dass ihr Verehrer der Stalker war. Sie stellte Anzeige gegen Unbekannt. Doch nichts passierte. „Was meiner Tochter geschehen ist, hätte verhindert werden können“, hatte Sophies Mutter bei der Verlesung der Anklageplädoyers über die erfolglose Anzeige gesagt. „Sie haben das Leben von Sophie in einem unglaublichen Maß beeinträchtigt“, sagte auch der Richter zu S.

Über diesen Balkon war Patrick S. in die WG eingebrochen. Quelle: Christian Elsner

Der Umzug von Sophie N. Anfang 2019 nach Hannover sollte auch ein Entkommen vor dem Stalker und ein Neuanfang sein. Daraus wurde nichts. S. kaufte GPS-Tracker und montierte sie heimlich an die Autos von Sophies Mutter und eines Bekannten. Anhand der Bewegungsdaten fand er ihren neuen Wohnort heraus: eine Wohngemeinschaft in der Meterstaße in der Südstadt. Insgesamt 15-mal fuhr Patrick S. die gut 200 Kilometer aus Dessau nach Hannover und kundschaftete ihr Umfeld aus, schickte ihr Fotos von ihrer Haustür.

Stundenlang unterm Bett gewartet

Für Sophie N. war Hannover nur ein Zwischenstopp. Anfang 2020 wollte sie einen Stewardessjob in Wien antreten. Das wusste auch S., der ihre Chatverläufe mitlas. Als Sophie am Wochenende um den 10. Januar mit Freundinnen ihren Abschied aus Hannover feierte, fuhr S. in die niedersächsische Landeshauptstadt. Mit dabei hatte er ein Klappmesser, vorbereitete Handfesseln, Pfefferspray, Elektroschocker, Sturmhaube und schwarze Kleidung.

Aus seinem Auto beobachtete er den Hauseingang. Als Sophies Mitbewohnerin herauskam, stieg er über den Balkon in die Wohnung ein und durchsuchte sie. Dann legte er sich unter das Bett der Mitbewohnerin und wartete – stundenlang. Schließlich kam Sophie am nächsten Tag heim und ging ins Bad. Patrick S. kroch vermummt aus seinem Versteck hervor, klappte das Messer auf und brach die Tür zum Bad auf. Sophie saß auf der Toilette. S. sprühte Reizgas, schlug auf die völlig überraschte Frau ein und verletzte sie schwer. Doch Sophie wehrte sich. Mit dem Klappmesser stach S. in Sophies Hals. Kurze Zeit später war sie tot.

„Wie ein Gespenst“

„Ihr Plan war es, unerkannt in die Wohnung zu gehen, Sophie zu töten und unerkannt zu verschwinden – wie ein Gespenst“, sagte Richter Joseph. Sophies Gegenwehr habe diesen Plan verhindert.

Mit seinen Tatwerkzeugen und seiner Kleidung flüchtete S. aus dem Mehrfamilienhaus und raste durch die Meterstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann mit Dessauer Kennzeichen den Seitenspiegel eines anderen Autos touchierte. S. fuhr weiter. „Ihnen muss klar gewesen sein, dass Sie gesehen worden sind“, sagte der vorsitzende Richter. Zurück in Dessau stellte sich S. der Polizei. Er gab an, eine Frau erstochen zu haben, mit der er eine „komische Beziehung gehabt habe“.

Von Manuel Behrens