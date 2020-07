Hannover

Fast zwei Jahre lang hatte Patrick S. die 23-jährige Sophie N. in der Südstadt ausspioniert und gestalkt, bevor er sie im Januar schließlich mit Schlägen und Messerstichen ermordet haben soll. Wie weit der 35-Jährige bei der Überwachung der Frau ging, wurde am Dienstag beim Prozess vor dem Landgericht Hannover deutlich.

GPS-Tracker zum Ausspähen des Opfers

Nach Aussage des Ermittlungsführers seien in der Wohnung des 35-Jährigen in Dessau-Roßlau insgesamt 1600 Beweismittel sichergestellt worden. Der Angeklagte wohnte bei seinen Eltern. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere SIM-Karten, die nicht auf den Namen des Täters angemeldet gewesen seien. Einige von diesen seien unbenutzt, andere stünden in Verbindung mit insgesamt drei GPS-Trackern – Peilsendern, die eine Ortung per GPS-System möglich machen.

Bei eine dieser SIM-Karten sei versucht worden, sie durch Kratzer und Schwärzung unbrauchbar zu machen. Von den drei GPS-Trackern wurde bisher nur einer gefunden: Er befand sich am Auto der Mutter des Opfers. Sophie N. hatte es regelmäßig genutzt. Ein weiterer GPS-Tracker habe sich vermutlich am Auto eines Freundes befunden. Patrick S. habe auf seinem Smartphone eine App, mit der solche Tracker gesteuert werden könnten.

Datenträger und Unterwäsche unter den Beweismitteln

Unter den Beweismitteln befänden sich auch mehrere CDs, die jährliche Back-ups des Computers des Angeklagten enthalten hätten. Neben pornografischen Inhalten hätten die Ermittler dort auch sorgfältig abgespeicherte Datingplattform-Profile verschiedener Frauen und freizügige Bilder prominenter Frauen gefunden. Auffällig seien außerdem mehrere Plastiktüten mit getragener Frauenunterwäsche. Im Auto des 35-Jährigen seien ebenfalls zwei BHs gefunden worden, von denen einer aufgrund von Blutflecken dem Opfer zugeordnet werden könne. Da Sophie N. zum Tatzeitpunkt jedoch einen anderen BH trug, sei davon auszugehen, dass Patrick S. ihn aus der Wohnung der 23-Jährigen entwendet habe.

Von Regina Seibel