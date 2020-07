Hannover

Seit Freitag muss sich Patrick S. am Schwurgericht Hannover wegen eines entsetzlichen Verbrechens verantworten. Der 35-jährige Kaufmann aus Dessau-Roßlau soll am 11. Januar 2020 die junge Flugbegleiterin Sophie N. in ihrer Wohnung in der Meterstraße (Südstadt) heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen umgebracht haben. Binnen weniger Minuten, so die Anklage, machte er die 23-Jährige mithilfe von Faustschlägen und dem Einsatz von Pfefferspray und Elektroschocker in ihrem Badezimmer kampfunfähig und brachte sein am Boden liegendes Opfer anschließend mit mehreren wuchtigen Messerstichen in den Hals um. Der Angeklagte äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht zu der Tat.

Eltern des Opfers sind im Saal

Da der Schwurgerichtssaal nicht zur Verfügung stand und die Verhandlung in einen erheblich kleineren Raum verlegt wurde, mussten viele interessierte Zuschauer außen vor bleiben. Als Nebenkläger treten die Eltern des Opfers auf; während die Mutter neben ihrem Anwalt an einem Tisch saß, zog es der – von seiner Frau getrennt lebende – Vater von Sophie N. vor, unauffällig im hinteren Teil des Saals Platz zu nehmen. Wie der Vorsitzende Richter Stefan Joseph sagte, möchte die Kammer die Eltern im Laufe des möglicherweise bis Oktober laufenden Prozesses befragen, um ein besseres Bild vom Opfer zu gewinnen. Doch auch die Eltern des mutmaßlichen Täters sollen geladen werden.

Die Leiche der jungen Frau wurde in ihrer Wohnung in der Südstadt entdeckt. Quelle: Christian Elsner

Vorausgegangen war dem Mord in der Meterstraße, so trug Staatsanwältin Wiebke Gratz vor, eine 2017 beginnende Bekanntschaft zwischen Patrick S. und dem späteren Opfer. Die beiden hatten sich in einem Mode-Kaufhaus in Dessau kennengelernt. Doch erwiderte die Flugbegleiterin seine Gefühle nicht, was ihn zunehmend gegen sie aufbrachte. Im August 2018 beendete die Frau den Kontakt. Das aber führte dazu, dass ihr der ledige, kinderlose Mann immer stärker nachstellte, sie belästigte, Telefonterror betrieb und sie in sozialen Netzwerken herabwürdigte.

Bespitzelung per Peilsender

Der Stalker schrieb gefälschte Nachrichten an ihren Freund, fertigte im Netz Fake-Profile der Flugbegleiterin und bestückte diese mit freizügigen Fotos. Seine Nachstellungen gingen so weit, dass er am Auto ihrer Mutter – welches die junge Frau für ihre Fahrten zwischen Dessau und Hannover regelmäßig benutzte – einen Peilsender anbrachte. Im November 2019, so die Staatsanwältin, habe S. den Entschluss gefasst, die ihm inzwischen verhasste Frau zu töten, und habe das bei der Tat verwendete Klappmesser gekauft.

Freunde und Bekannte stellten Blumen und Kerzen vor das Haus, in dem Sophie N. getötet wurde. Quelle: Peer Hellerling

Ein erster Versuch, die 23-Jährige zu töten, war im Januar kurz zuvor gescheitert, weil das Opfer nicht in seine Südstädter Wohnung kam. Am 11. aber, einem Sonnabend nach 21.30 Uhr, drang S. über eine von außen geöffnete Balkontür in die Erdgeschosswohnung ein und fiel laut Anklage ansatzlos über sein im Bad befindliches Opfer her. Er schlug mehrfach heftig zu, traktierte sie mit dem Elektroschocker und zerschnitt ihr schließlich die Halsschlagader. Die 23-Jährige starb an Ort und Stelle.

S. stellte sich am nächsten Tag

Der Vorsitzend Richter richtete sich mit ein paar Sätzen direkt an den Angeklagten. Es überrasche ihn, so Joseph, dass sich S. am Morgen nach der Tat der Polizei in Dessau gestellt habe, nun aber nicht aussagen wolle: „Gewöhnlich möchte diese Art von Täter dann reden und alles loswerden.“ Die Kammer habe die nächsten beiden Verhandlungstage, den 16. und den 17. Juli, für mögliche Einlassungen von S. freigehalten. „Das ist eine Chance für Sie“, sagte Joseph, „aber es ist auch für die Angehörigen enorm wichtig, wenn sich ein Angeklagter zu der Tat äußert.“

Auf eine Veränderung konnte Verteidiger Daniel Brunkhorst immerhin verweisen. S. wolle sich nun mit dem psychiatrischen Sachverständigen treffen und sich ihm gegenüber umfassend äußern – was der 35-Jährige bisher strikt abgelehnt hatte.

Von Michael Zgoll