Morddrohungen an Ausländer: Polizei Hannover fasst Verdächtigen

Hannover

Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei: Die Beamten haben am Montag einen 19-jährigen Verdächtigen festgenommen, der am Wochenende zahlreiche rassistische Briefe in Hannover verteilt haben soll. Die Pamphlete lagen in mindestens elf Briefkästen der Südstadt, offenbar wählte der junge Mann gezielt Menschen mit ausländischen Namen aus. In den Schreiben wurden offen Morddrohungen ausgesprochen – die Betroffenen sollten ihre Todesart auswählen.

Hinweise nach dem Zeugenaufruf am Montag hätten die Ermittler laut Behördensprecher Philipp Hasse rasch auf die Spur des 19-jährigen Deutschen geführt. Mit Blick auf die laufende Untersuchungen könne Hasse „nicht tiefer einsteigen“. Da auf dem Brief, der der HAZ vorliegt, allerdings kein Name zu lesen ist, könnte der Tipp möglicherweise aus dem Umfeld des Verdächtigen stammen. Die Polizei durchsuchte noch am Montag die Wohnung des 19-Jährigen in Hannover und stellte unter anderem Datenträger sicher. Details werden auch hier nicht genannt.

Einzeltäter oder Mitglied einer Nazi-Gruppe?

Der Staatsschutz prüft nun, „ob es sich bei dem Verdächtigen um einen Einzeltäter oder das Mitglied einer rechtsradikalen Gruppe handeln könnte“, sagt Hasse. Unterschrieben waren die rassistischen Briefe mit „Nationalsozialistische Offensive Deutschlands (im Auftrag der NPD)“. Diese Bande sorgte bereits vor einem Jahr für Aufsehen, weil monatelang unter anderem mit dieser Signatur rund 200 Drohmails unter anderem an Politiker und Einrichtungen verschickt wurden – darunter Bombendrohungen an Gerichte. Im April 2019 konnte ein Verdächtiger in Schleswig-Holstein festgenommen werden, vor wenigen Tagen begann in Berlin der Prozess gegen den 32-Jährigen.

Elf Anzeigen wegen Briefen in der Südstadt

In den Briefen, die nun in der Südstadt verteilt wurden, sollen die Adressaten ihre „Entsorgungsmethode“ wählen. Inzwischen sind mindestens elf Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Offenbar erhielten die Post gezielt Personen mit ausländisch klingenden Namen. Der Tod sei aufgrund ihrer „artfremden Abstammung“ bereits beschlossen. Nach ihrer Entscheidung sollen die Betroffenen den mit „Heil Hitler“ unterschriebenen Brief an die NPD Hannover schicken, die Adresse steht im Briefkopf. Ob die rechtsextreme Partei allerdings mit den Vorgängen in Zusammenhang steht, ist offen. „Wir überprüfen den gesamten Kontext“, sagt Hasse. Gegen den 19-Jährigen wird unter anderem wegen Bedrohung und Volksverhetzung ermittelt.

Von Peer Hellerling