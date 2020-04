Hannover

Einen Tag nach der erneuten Spurensuche in Hannover-Kirchrode im Zusammenhang mit dem Mord an dem 28 Jahre alten Kadir A. hat die Polizei am Freitag zu einer weiteren Maßnahme gegriffen. Die Beamten hängten in dem Stadtteil Handzettel in Geschäfte und Schaufenster, auf denen ein Foto des Opfers zu sehen ist. Auf diese Weise suchen die Ermittler weiter nach Zeugen zu dem Verbrechen.

Foto aus Kamera am Hauptbahnhof veröffentlicht

Neusten Erkenntnissen der Mordkommission zufolge ist Kadir A. am 5. April in Hannover mit der Stadtbahn und zu Fuß unterwegs gewesen. Dieser Sonntag ist auch der Tag, an dem die Familie, die in Hannover lebt, das letzte Lebenszeichen des 28-Jährigen erhalten hatte. Es handelt sich um eine Sprachnachricht aus dem Zug, die Kadir A. kurz vor der Ankunft im Bahnhof Wunstorf-Haste verschickt hatte. Das Foto, das die Kripo jetzt auf die Handzettel drucken lies, stammt aus dem hannoverschen Hauptbahnhof.

Dieses Plakat veröffentlichte die Polizeidirektion Hannover am Freitag im Zusammenhang mit dem Mord an Kadir A. Quelle: Polizei Hannover

Ob Kadir A. bereits an diesem Tag verschwand und getötet wurde, will die Staatsanwaltschaft Hannover bislang nicht sagen. Fest steht, dass die Leiche des 28-Jährigen erst zehn Tage später auf dem Jakobifriedhof an der Straße Kleiner Hillen entdeckt worden ist. Am Tag seiner Ankunft in Hannover trug der junge Mann, der in Bielefeld als Verkäufer arbeitete und ein glühender Anhänger des Fußballklubs Fenerbahce Istanbul war, Turnschuhe der Marke Fila, Kopfhörer der Marke JBL und einen blau-gestreifen Turnbeutel. Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Kadir A. oder den Begleitern des jungen Mannes nimmt die Kripo unter der Nummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Tobias Morchner