Mordfall Kadir A. in Hannover: Handzettel führen zu neuen Hinweisen

Die am Freitag in Hannover-Kirchrode verteilten Handzettel zum Mordfall Kadir A. (†28) haben der Polizei neue Hinweise geliefert. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag auf HAZ-Anfrage mitteilte, seien in den vergangenen zwei Tagen Anrufe eingegangen, die nun geprüft werden. Ob eine heiße Spur dabei ist, sei noch offen. Der Fall bleibt damit auch anderthalb Wochen nach dem Fund der Leiche rätselhaft.

Mit diesem Foto des getöteten Kadir A. sucht die Polizei nach Hinweisen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Quelle: Polizei

Laut Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, sind aufgrund der Zettelaktion „vereinzelt Hinweise eingegangen“. Diesen werde nun nachgegangen, parallel dazu fanden vor dem Wochenende weitere Befragungen in der Nachbarschaft rund um den Jakobifriedhof am Kleinen Hillen statt. Zu den Ergebnissen macht Söfker allerdings keine näheren Angaben. Nur so viel: „Wir haben noch keinen Durchbruch erzielt.“

Letztes Lebenszeichen am 5. April

Kadir A.s Leiche war am 15. April mitten auf dem kleinen Friedhof entdeckt worden. Nach HAZ-Informationen wies der Körper schwere Verletzungen auf und war bereits halb verscharrt. A. konnte nur anhand eines markanten Tattoos identifiziert werden. Der 28-Jährige aus Bielefeld wurde seit dem 5. April vermisst und wollte Verwandte in Hannover besuchen. Das letzte Lebenszeichen stammt aus einem Zug, in einer Sprachnachricht ist im Hintergrund die Ansage für den Halt in Haste zu hören. Darüber hinaus filmte eine Kamera im Hauptbahnhof Hannover A. am 5. April.

Die bisherigen Ermittlungen brachten lediglich Blutspuren rund um den Fundort zutage. Möglicherweise hatten die Mörder A.s Leiche zum Friedhof geschleift. Am Donnerstag ließ die Polizei deshalb vier Bodenplatten des Fußwegs dort sicherstellen, um sie genauer zu analysieren. „Die Auswertung dauert an“, sagt Söfker. Sie bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0511) 109 55 55.

