Die Ermittlungen im Mordfall Kadir A., dessen Leiche am 15. April auf dem Jakobifriedhof in Hannover-Kirchrode entdeckt worden war, kommen offenbar nur schleppend voran. Auch eine knappe Woche nach der Veröffentlichung eines Fotos des getöteten 28-Jährigen gibt es noch keine heiße Spur. Am Donnerstag suchten deshalb Ermittler der sogenannten Mordkommission Zündschnur die Gegend um den Fundort des Toten ab und befragten Nachbarn. Unterstützt wurden sie bei der Suche nach Beweisen von Leichenspürhunden.

Blutspuren führen zum Gelände des Friedhofs

Die Kripo konzentrierte sich dabei auf mehrere Blutspuren, die von der Ecke Lange-Hop-Straße/Kleiner Hillen bis zum Friedhof führen. Sie waren bereits bei der ersten Suche entdeckt worden. Inzwischen steht offenbar fest, dass das Blut von dem Opfer stammt. Haben die Mörder des 28-Jährigen Kadir A. diesen von der Straßenecke rund 500 Meter weiter zum Friedhof geschleppt, um ihn dort zu verscharren? „Über Einzelheiten der Ermittlungen geben wir derzeit keine Auskunft“, sagt Kathrin Söfker, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover.

Am Fundort der Leiche, auf dem Jakobifriedhof, haben Angehörige des getöteten Kadir A. ein Foto und Blumen abgestellt. Quelle: Tobias Morchner

Nach HAZ-Informationen war der Leichnam von Kadir A. übel zugerichtet worden, wies zahlreiche schwere Verletzungen auf und war bereits halb verscharrt, als Friedhofsgärtner den Toten am Morgen des 15. April entdeckten. Das Opfer konnte nur anhand eines auffälligen Tattoos, das unter anderem eine Bombe mit Zündschnur zeigt, identifiziert werden. Auf welche Weise A. ums Leben gebracht worden ist, wollen die Ermittler bislang nicht öffentlich machen. In der Nähe des Fundorts des Toten haben Angehörige Blumen und ein Foto von Kadir A. aufgestellt, um an die Tat zu erinnern.

Der junge Mann war am 5. April von seinem Wohnort in Bielefeld mit dem Zug nach Hannover aufgebrochen, wo seine Familie wohnt. Das letzte Lebenszeichen des 28-Jährigen ist eine Sprachnachricht aus dem Zug, auf dem im Hintergrund die Ankündigung des Zugchefs für den nächsten Halt in Wunstorf-Haste zu hören ist. Was dann mit Kadir A, geschah, ist vollkommen unklar.

Mord an 80-jähriger Frau im Jahr 2003 in Kirchrode bis heute nicht aufgeklärt Nur wenige Schritte vom Fundort der Leiche des 28-jährigen Kadir A. entfernt hat sich vor 17 Jahren bereits ein anderer spektakulärer Mordfall zugetragen. Er ist bis heute nicht aufgeklärt. Am 1. Oktober 2003 wurde in einem Haus in der Straße Am Heisterholze die Leiche der 80-jährigen Margarethe B. entdeckt. Zunächst deutete nichts auf ein Verbrechen hin. Erst bei einer Routineuntersuchung stellten Spezialisten Druckstellen am Hals der Toten fest. Margarethe B. war also erwürgt worden. Die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich schnell auf eine damals 59-jährige Nachbarin der Toten. Die Verdächtige hatte das Vermögen der 80-Jährigen verwaltet. Dabei war es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Trotz intensiver Ermittlungen gelang es der Polizei damals nicht, der Nachbarin die Tat nachzuweisen. Wer die 80-Jährige erwürgt hat, ist bis heute unklar.

Ebenfalls vollkommen offen ist die Frage, warum sich A. in Kirchrode aufgehalten hat. Seine Familie lebt in einem ganz anderen Teil von Hannover. Ein weiterer Umstand erschwert die Ermittlungen nach HAZ-Informationen: Rund um den Fundort der Leiche gibt es offenbar weder an Privathäusern noch an Tankstellen oder Kiosken Kameras, die möglicherweise Aufzeichnungen von Kadir A. und dessen Begleitern gemacht haben und auf die die Ermittler zurückgreifen könnten.

Kadir A. soll in der Türkei beerdigt werden

Die Leiche des 28-Jährigen soll in diesen Tagen nach Frankfurt gebracht und von dort in die Türkei geflogen werden. Dort soll Kadir A. auf Wunsch seiner Familie beerdigt werden. Die Angehörigen aus Hannover, sein Vater, seine Schwester und viele andere, werden aufgrund der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen nicht an der Trauerfeier teilnehmen können. Die Hinterbliebenen in Hannover trifft das Schicksal derzeit also doppelt hart: Sie können nicht gebührend Abschied nehmen und wissen zudem, dass der oder die Mörder von Kadir A. noch immer auf freiem Fuß sind.

Von Tobias Morchner