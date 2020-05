Hannover

Nach den Festnahmen von zwei Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Mord an dem 28-jährigen Kadir A., dessen entstellte Leiche Mitte April auf einem Friedhof im hannoverschen Stadtteil Kirchrode gefunden worden war, gehen die Ermittlungen weiter. Die Kripo sucht nach persönlichen Gegenständen und der mutmaßlichen Tatwaffe, einem japanischen Dolch. Es besteht der Verdacht, dass die mutmaßlichen Täter die Gegenstände in einem Koffer verstaut und das Gepäckstück in Hamburg abgestellt haben.

Verdächtige reisten drei Tage nach dem Fund der Leiche nach Hamburg

Bilder einer Überwachungskamera, die nicht veröffentlicht wurden, zeigen die festgenommene 23-jährige Ex-Freundin des Opfers und ihren ebenfalls in Untersuchungshaft sitzenden, zwei Jahre älteren Lebensgefährten am Sonnabend, den 18. April gegen 20:00 Uhr mit einem Koffer in Hamburg am Hauptbahnhof. Die Ermittler der Mordkommission Zündschnur glauben, dass der Koffer im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Es handelt sich um einen dunkelblauen Koffer der Marke Samsonite.

Die Kripo geht davon aus, dass sich in dem Gepäckstück ein schwarzer Kopfhörer der Marke JBL, ein Handy der Marke Huawei, ein Turnbeutel mit Fahrradmotiv, ein Turnschuh der Marke Fila in den Farben weiß, blau und rot und die mutmaßliche Mordwaffe, ein japanisches Tanto-Schwert, eine Art Dolch befinden.

Koffer zum Sperrmüll gestellt?

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen ohne den Koffer nach Hannover zurückgekehrt sind. Die Polizei vermutet, dass er im Hamburger Stadtgebiet abgestellt worden ist - möglicherweise als Sperrgut. Hinweise zu dem Koffer und den gesuchten Gegenständen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

