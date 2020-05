Hannover

Die Polizei hat zwei Menschen festgenommen, die mit dem Mord an Kadir A. in Hannover in Zusammenhang stehen sollen. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen auf HAZ-Anfrage bestätigte, wurden nun drei Wochen nach dem Leichenfund in Kirchrode ein Mann und eine Frau festgenommen. Der Polizeieinsatz ereignete sich nur wenige Hundert Meter vom Fundort der Leiche entfernt.

Laut Oberstaatsanwalt Thomas Klinge nahm die Polizei bereits am Mittwoch einen 23-Jährigen und eine zwei Jahre ältere Frau fest. Die beiden hätten die Tat bereits gestanden, weitere Informationen lägen allerdings noch nicht vor. Ebenfalls offen ist, ob es sich bei den Verdächtigen um ein Paar handelt. Die beiden sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei-Großaufgebot an Festnahme beteiligt

Der Polizeieinsatz fand nur wenige Straßen vom Fundort der Leiche auf dem Jakobi-Friedhof statt. Nach HAZ-Informationen war seit den frühen Morgenstunden eine Vielzahl Beamte involviert, auch Spürhunde waren vor Ort. Weshalb Kadir A. sterben musste, ist noch unklar. Klinge hat für Donnerstagmittag weitere Informationen angekündigt.

Die Leiche von Kadir A. war am Morgen des 15. April auf dem Jakobi-Friedhof am Kleinen Hillen in Kirchrode entdeckt worden. Der 28-Jährige wohnte in Bielefeld und galt seit dem 5. April als vermisst. Er wollte ursprünglich Verwandte in Hannover besuchen, die allerdings in einem ganz anderen Stadtteil leben. Der Leichnam wies zahlreiche Verletzungen auf und war nach HAZ-Informationen halb verscharrt. In den vergangenen Wochen stellte die Polizei unter anderem Gehwegplatten an der Lange-Hop-Straße sicher und verteilte Flugblätter im Stadtteil.

Von Peer Hellerling