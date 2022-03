Hannover

Jetzt ist er also auf eigene Faust nach Moskau gereist, um das Gespräch mit seinem Duzfreund Wladimir Putin zu suchen und möglicherweise eine Entspannung für die Ukraine zu erreichen – und für ihn selbst. Altkanzler Gerhard Schröder hat wieder einmal alle überrascht, auch seine Genossen in Hannover. Die hatten zusammen mit den Grünen bereits beschlossen, dass ihm die Stadt Hannover die Ehrenbürgerwürde entziehen soll. Begründung: Schröder habe weder den Angriffskrieg Putins verurteilt, noch seine Ämter bei russischen Staatskonzernen niedergelegt. Das Verfahren ist eingeleitet, am 31. März soll der Rat einen Beschluss fassen, doch die Genossen kommen ins Grübeln – ein bisschen zumindest.

SPD: Erstmal abwarten

„Wenn sich etwas durch die Gespräche Schröders zum Positiven wendet, werden wir das in unserer Abwägung beim Thema Ehrenbürgerschaft berücksichtigen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Aber noch bleibe vieles im Dunkeln bei diesem Moskau-Besuch des Altkanzlers. „Immerhin ist es kein schlechtes Zeichen, wenn sich Putin nicht komplett verschließt und Schröder zu ihm durchdringt“, sagt Kelich.

Grüne: Nichts beschließen, was der Sache nicht gerecht wird

Die Grünen zeigen sich skeptischer. „Es müssten sich schon Umstände ergeben, die alles umwerfen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Aber das könne sie sich kaum vorstellen. Andererseits wolle man im Rat nichts beschließen, das einer Sache nicht mehr gerecht werde. „Dient Schröders augenscheinlich private Reise nach Moskau wirklich dem Frieden?“, fragt sich Clausen-Muradian. Noch gebe es nichts Offizielles dazu.

Formal gesehen bereitet die Stadtverwaltung jetzt den Antrag vor, Schröder die Ehrenbürgerschaft zu entziehen. Der Rat kann dem mit einfacher Mehrheit zustimmen, dann ist die Sache beschlossen. Sollte es sich die grün-rote Koalition anders überlegen, kann sie den Antrag der Stadt ablehnen, oder im Vorfeld mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprechen und darauf hinwirken, dass die Stadt ihren Antrag zurückzieht.

Marktkirche verzichtet weiterhin auf neues Fenster

Unterdessen bleibt die Marktkirche bei ihrer Entscheidung, auf den Einbau des umstrittenen Reformationsfensters vorerst zu verzichten. Dieses war durch Schröders Vermittlung finanziert worden. „Wir alle wünschen uns Frieden in der Ukraine“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, „doch für das Fenster gilt der Beschluss des Kirchenvorstands.“ Dieser hatte die Installation des Fensters mit Blick auf Schröders Nähe zu Putin auf Eis gelegt. Noch im März solle es einen ersten Termin geben, um zu klären, wie die Spenden rechtlich zurückerstattet werden können, die von Firmen und Verbänden auf Schröders Vermittlung hin für das Fenster bei der Gemeinde eingegangen waren, sagt Müller-Brandes.

