Der Hotelboom ist in Hannover ungebrochen. In besonders prominenter Lage entsteht derzeit an der Georgstraße nahe dem Opernhaus und neben der Cocktailbar Oscars eine Dependance der Hotelkette Motel One. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1929 wird derzeit hergerichtet und saniert. Eigentümer ist die Immobiliengesellschaft Meravis. Bevor die geplanten 180 Zimmer bezogen werden können, müsse noch ein wenig Zeit ins Land gehen, teilte das Unternehmen mit. Nach Informationen der HAZ soll das neue Hotel auf der Einkaufsstraße erst Anfang 2021 öffnen.

Die Motel-One-Unterkünfte zeichnen sich durch günstige Preise und zentrale Lagen aus. Die Zimmerausstattung ist einfach und solide. Die Hotelführung verzichtet auf eine Sterne-Kategorisierung. Zielgruppe sind Geschäfts- und Wochenendreisende, die nur zum Schlafen ins Hotel kommen, dort keinen Luxus vorfinden wollen, das Notwendige aber nett präsentiert haben wollen.

Hochhaushotel hinterm Bahnhof eröffnet Anfang 2020

Bereits Anfang 2020 eröffnet das neue Hochhaushotel auf dem Andreas-Hermes-Platz hinterm Hauptbahnhof. 54 Meter reckt sich das künftige Intercity Hotel in die Höhe, das über 220 Zimmer verfügt. Begonnen haben soll auch die Sanierung des ehemaligen Maritim Hotels gegenüber dem Neuen Rathaus am Friedrichswall, zumindest hat Eigentümer Intown einen Bauzaun aufstellen lassen. In rund zwei Jahren soll das Gebäude ein neues Gesicht bekommen.

