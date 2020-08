Hannover

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch von der Polizei gestoppt worden, weil er seinen Mercedes auf unzulässige Weise aufgemotzt hatte. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von zwei Monaten, dass der Autoposer wegen seines manipulierten Fahrzeugs Ärger mit den Behörden hat. Die Betriebserlaubnis für den Wagen war bereits erloschen. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 25-Jährigen ein, weil er mit einem Wagen ohne Betriebserlaubnis unterwegs war. Auch der zwei Jahre ältere Halter des Fahrzeugs bekommt Post von der Behörde, weil er es zugelassen hatte, dass der 25-Jährige den Mercedes benutzt.

Führerschein kann nicht eingezogen werden

Das Fahrzeug war den Polizisten am Mittwochnachmittag um kurz vor 16 Uhr in der Herschelstraße aufgefallen, weil der Motor sehr laut war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass in dem Mercedes S 350 zwei nicht erlaubte Soundgeneratoren eingebaut waren, die den Lärm erzeugten. Zudem stellten sie fest, dass der 25-Jährige mit seinem Wagen in jüngster Vergangenheit bereits zwei weitere Male aufgefallen war. Den Führerschein des jungen Mannes konnten die Polizisten aus rechtlichen Gründen nicht unmittelbar vor Ort einziehen. Ein solcher Schritt ist der Polizei nur dann möglich, wenn es sich bei dem Vergehen, das sie ahnden, um eine Straftat handelt. Bei einer Ordnungswidrigkeit haben die Polizisten keine Handhabe für einen solchen Schritt. „Die Bußgeldstelle, die den Fall anschließend weiter bearbeitet, kann sich allerdings für den Entzug des Führerscheins in so einem Fall entscheiden“, sagt Polizeisprecherin Heike de Boer.

Anzeige

Lesen Sie auch: Polizei geht in Hannovers Innenstadt gegen Autoposer vor

Weitere HAZ+ Artikel

Der 25-Jährige war zuerst am 24. Juni aufgefallen. Damals überprüften Ermittler den Wagen im Bereich des Steintors, weil er sehr laut war. Bereits damals stießen die Ermittler in der Reserveradmulde des Kofferraums auf zwei Soundgeneratoren.

Diese Soundgeneratoren entdeckten die Polizisten im Wagen, mit dem der 25-Jährige unterwegs war. Quelle: Polizei Hannover

Die Messung des Standgeräusches des Wagens ergab damals einen Wert von 96 Dezibel. Zulässig waren laut Fahrzeugpapieren jedoch nur 71 Dezibel. Aufgrund dieser baulichen Veränderung war bereits damals die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Die Polizeibeamten führten mit dem Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch und gestatteten ihm die Weiterfahrt nur mit ausgeschalteten Soundgeneratoren. Zudem leiteten sie je ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 25 Jahre alten Fahrer und den 27 Jahre alten Halter des Fahrzeugs ein.

Betriebserlaubnis war erloschen

Am 10. August kontrollierte die Polizei das Fahrzeug und den Fahrer erneut, nachdem der Wagen wieder durch seine extreme Lautstärke ausgefallen war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt bis zum Ausbau der Soundgeneratoren. Der 25-Jährige baute die Technik vor Ort aus und kassierte erneut eine Ordnungswidrigkeit wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis – ein Umstand, der ihn aber offenbar nicht davon abhielt, nur zehn Tage später wieder mit dem manipulierten Wagen unterwegs zu sein.

Weitere Nachrichten im Polizeiticker Hannover

Von Tobias Morchner