Dr. Armin Blöchl ist seit diesem Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Aquatische und Terrestrische Wildtierforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho), zuvor arbeitete er am Tiho-Institut für Tierökologie und Zellbiologie. Zudem ist Blöchl Lehrbeauftrager am Institut für Biologie und Chemie der Uni Hildesheim. Er ist unter anderem Experte für Insekten. Blöchl hat an der Uni Hannover Biologie mit den Schwerpunkten Zoologie, Mikrobiologie, Geologie und Hydrobiologie studiert.