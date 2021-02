Hannover

Der Wintereinbruch hat in Hannover zu Problemen bei der Müllentsorgung geführt. An vielen Altglascontainern und Wertstoffinseln herrschten teilweise chaotische Zustände. Zudem gab es Verzögerungen bei der Abfuhr der Gelben Säcke im Umland. Das denken unsere Leserinnen und Leser darüber.

Leser Horst Rabeler aus Seelze:„Erst mal Dreck vor der eigenen Tür kehren“

Ach, es ist ja so einfach, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen! Aber was ist denn der wahre Grund für das Chaos auf unseren Wertstoffinseln? Doch unsere ach so ordnungsliebenden Mitbürger! Muss ich meine Flaschen noch neben den Container stellen, wenn diese schon übervoll sind? Muss ich meinen Karton unzerkleinert neben den Papiercontainer schmeißen? Muss ich meine gelben Säcke auf die Straße stellen, wenn wegen Schnee und Eis die Abfuhr stockt? Wie wäre es mal mit einer Rüge, liebe Redakteure, an unsere Mitbürger, die für das eigentliche Chaos verantwortlich sind? Und wenn dann wegen des erhöhten Aufwandes für die Reinigung die Gebühren erhöht werden müssen, ist das Geschrei von allen Seiten wieder groß. Also, liebe Mitbürger, erst mal den Dreck vor der eigenen Tür kehren und an die eigene Nase fassen! Horst Rabeler, Seelze

Leser Klaus Madlowski aus Hannover: „Müll einfach an vollen Containern abgestellt“

Das Problem liegt doch wohl weder beim Abfallentsorger noch an den Wetterbedingungen, sondern einzig und allein bei den verantwortungs- und gedankenlosen Mitbürgern, die ihren Müll einfach an vollen Containern abstellen. Das ist inzwischen nicht nur Glas, sondern immer mehr Sperr- und Sondermüll jeder Art. Immer nach dem Motto: Hauptsache, ich bin das Zeug los, soll sich doch jemand anderes drum kümmern. Das ist im kleinen Maßstab symptomatisch für den Umgang mit der Umwelt insgesamt. Klaus Madlowski, Hannover

Leser Burkhard Schlüter aus Hemmingen: „Empfindliche Strafen für Entsorger“

Die zuständigen Entsorger mit empfindlichen Strafen belegen und das eingenommene Geld sozialen Projekten zur Verfügung stellen. Burkhard Schlüter, Hemmingen

Leser Rüdiger Freitag aus Hannover: „Wer soll Flaschen denn aufsammeln?“

Wenn die Menschen ihre Gläser wieder mitnehmen würden und warten, bis die Container nach Wetterbesserung geleert werden, sähe es nicht so schlimm aus. Wer soll die Flaschen vor den Containern denn aufsammeln? Aber bei Papierkörben funktioniert es ja auch nicht. Rüdiger Freitag, Hannover

Übersät mit Scherben: Altglascontainerstellplatz an der Arnswaldstraße in Hannover. Quelle: privat

Leserin Anke Nieber aus Hannover: „Erst Versagen, dann Gebührenanhebung?“

Dem Kommentar kann ich nur zustimmen. Erst versagt die Straßenreinigung, wenn wir endlich mal wieder Winter mit Schnee haben, und dann diese chaotischen Zustände bei der Müllentsorgung. Aber dann wird von einer Anhebung der Gebühren gesprochen. Und wenn Verdi zum Streik aufruft, sind sofort alle bereit, ihre Arbeit niederzulegen. Eigentlich müssten alle Bediensteten im öffentlichen Dienst froh sein, in dieser schlimmen Corona-Zeit einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.Anke Nieber, Hannover

Leserin Susanne Bock aus Hannover: „Müll wird uns um die Ohren fliegen“

Wie kommt es, dass Aha so gut wegkommt? In der Nordstadt liegen seit zehn Tagen (der Leserbrief ist von Donnerstag, 18. Fe­bruar, Anm. d. Red.) die gelben Säcke am Straßenrand. Aha will sie zum nächsten regulären Termin in der kommenden Woche angeblich mitnehmen. Ist das die im Artikel gepriesene Flexibilität von Aha? Die Tüten sind inzwischen teilweise so stark beschädigt, dass uns der Müll am kommenden Dienstag um die Ohren fliegen wird. Vielen Dank, Aha!Susanne Bock, Hannover

Leser Joachim Eßmann aus Hannover: „Aha-Touren werden teils nicht nachgeholt“

Die HAZ berichtete im Vorfeld darüber, dass Remondis in der sechsten Kalenderwoche im Umland die gelben Säcke nicht abholen werde. Man konnte sich also darauf einstellen. Nicht einstellen konnte man sich jedoch in der Stadt Hannover auf den eingeschränkten Dienst von Aha. Im Heideviertel und in Misburg-Nord wurden zum Beispiel am 11. und am 12. Februar gelbe Säcke nur an den größeren Straßen abgeholt. Die Nebenstraßen wurden gar nicht angefahren. Auf meine telefonische Anfrage am Montag wurde mir erklärt, dass diese Touren nicht nachgeholt werden, da das lediglich ein Service für das duale System sei. Ihre Information, dass Aha die Touren nachholen wird, entspricht somit nicht den Tatsachen. Ebenso sind die von Ihnen zitierten Abfallexperten der SPD- und CDU-Regionsfraktionen nicht auf dem Laufenden. Joachim Eßmann, Hannover

Leser Detlef Fuchs aus Seelze: „Remondis-Probleme nicht zu verstehen“

Die Probleme von Remondis kann ich absolut nicht verstehen, zumal Aha mit gleich großen Fahrzeugen offenbar keine Probleme hat, durch den Winter zu kommen. Liegt das nun wirklich am Wetter, oder sind die Fahrer schlechter geschult? Das größere Problem ist meines Erachtens aber die Ignoranz der Mitbürger. Bei uns in Letter hat die große Mehrheit ihre Wertstoffsäcke vergangene Woche rausgestellt, obwohl es Informationen gab, dass sie nicht abgeholt werden. Nach der nicht erfolgten Abfuhr wurden die Säcke natürlich nicht wieder reingeholt. Immer frei nach der Devise: Die anderen sind schuld. Diese Ignoranz ist zum ... Detlef Fuchs, Seelze

Leser Norbert Wertheim aus Hannover: „Post braucht eine Woche für Briefe“

Besten Dank vorab, Ihrem Kommentar zur Situation der Leerung der Altglascontainer, der Schneeräumung in den Nebenstraßen, des Zusammenbruchs des öffentlichen Beförderungsverkehrs etc. ist zuzustimmen. Ergänzen könnte man Ihre Aufzählung noch durch die Deutsche Post, die für die Zustellung normaler Briefe innerhalb Deutschlands eine Woche benötigte. Es handelte sich ja nicht um einen unvorhersehbaren Katastrophenfall, sondern lediglich um einen normalen Wetterablauf mit Schneefall und Glatteis, der für diese Jahreszeit nicht ganz abwegig sein dürfte. Gibt es denn bei den öffentlichen Dienstleistern im Rahmen der Risikoanalyse keine Notfallplanungen, um in derartigen Fällen zumindest die grundlegenden öffentlichen Aufgaben weiter durchzuführen und die entsprechenden Dienste zu gewährleisten? Norbert Wertheim, Hannover

Leserin Roswitha Kamman aus Laatzen: „Dank für ständige Lieferung der Zeitung“

Wie schon im ersten Lockdown möchte ich mich wiederum bedanken für die ständige Lieferung der Zeitung – trotz widriger Wetterumstände! Außerdem möchte ich mich für herzerfrischende Texte, besonders von Imre Grimm und Simon Benne, bedanken. Ein Lichtblick in Corona-Zeiten! Auch die Sonntagsbeilage ist fundiert und interessant gestaltet. Roswitha Kammann, Laatzen

