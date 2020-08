Hannover

Maschsee, Ihme-Ufer, Georgengarten – Hannovers Naherholungsgebiete erfreuen sich in diesem Sommer großer Beliebtheit. Das mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass viele Menschen wegen der Corona-Pandemie nicht verreist und zu Hause geblieben sind. Doch die fröhlichen Zusammenkünfte haben ihre Schattenseite. Insbesondere an Wochenenden quellen Mülleimer über, Verpackungen und Essensreste liegen verstreut auf Wiesen und Wegen. Das Problem sei hinlänglich bekannt, sagt Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage der HAZ. Daher werde die Stadt an verschiedenen Orten mehr als doppelt so große Abfalleimer aufstellen – mit 90 statt wie bisher 40 Litern Fassungsvermögen. Den Reinigungsrhythmus werde man aber nicht verändern. „Wir setzen auf einen positiven Effekt durch den Austausch der Abfallbehälter“, sagt Dix.

50 neue Behälter werden im September am Maschsee aufgestellt

Das geht nicht von heute auf morgen. Erst Mitte bis Ende September sollen am Maschsee rund 50 große Mülleimer montiert werden, am Nordufer und entlang dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. „Das Behälter-Modell ist identisch mit dem vom Entsorgungsunternehmen Aha bereits eingeführten Typ in der Innenstadt und auf der Lister Meile“, sagt Dix. Geleert werden die Mülleimer aber wie bisher pro Woche dreimal an Werktagen sowie einmal am Wochenende. Zudem sei geplant, sagt Dix, dass auch an anderen beliebten Treffpunkten wie dem Von-Alten-Garten, am Ihme-Ufer sowie an der Lindener Velvetstraße die Abfalleimer ausgetauscht werden.

Stadtmitarbeiter verteilen Broschüren im Georgengarten

Im Georgengarten gehe es in diesem Jahr aber nicht anders zu als sonst, heißt es vonseiten der Stadt. Bei sonnigem Wetter versammeln sich in der Parkanlage etliche Menschen, spielen Frisbee und packen den Grill aus. „Der Reinigungsdienst wird dann entsprechend verstärkt und findet auch sonnabends und sonntags statt“, sagt Dix. Im Auftrag der Herrenhäuser Gärten seien zudem Mitarbeiter unterwegs, die die Bürger zur Mitnahme des Abfalls aufforderten und mehrsprachige Infobroschüren verteilten. Die Strategie sei am vergangenen Wochenende aufgegangen, meint der Stadtsprecher. „Der Müll wurde ordnungsgemäß entsorgt, zum Teil mitgenommen oder wenigstens in Säcken verschlossen neben die Mülleimer gelegt.“

Das soll#s nicht mehr geben: Besucher haben beim Verlassen des Georgengartens einfach ihren Müll liegen gelassen. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Zunehmend sorgloser Umgang mit Abfall

Insgesamt hat die Stadt Hannover zwar nichts dagegen, dass Grünanlagen stärker genutzt werden. „Leider ist aber ein zunehmend sorgloser Umgang mit dem anfallenden Abfall erkennbar“, sagt Dix. Es gebe den Trend, die Grünflächen im Sommer als „zweites Wohnzimmer“ zu nutzen, und das gehe in Ordnung. „Wir appellieren aber daran, sich dann auch wie in einem Wohnzimmer zu verhalten und den Müll nicht einfach liegen zu lassen.“

Von Andreas Schinkel