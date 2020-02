Einsätze in Echtzeit, Wissenswertes über den Berufsalltag: Die Feuerwehr Hannover beteiligt sich wieder am bundesweiten Twitter-Gewitter der Brandschützer. 46 Feuerwehren machen am Dienstag mit, Start ist um 8 Uhr. Hannovers Retter nutzen dazu sogar erstmals ihren eigenen Twitter-Account.