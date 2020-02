Hannover

Es ist von „Ungerechtigkeit“ die Rede, manchen sagen auch einfach, dass sie sich diskriminiert fühlen. Das Problem: Seit dem 1. Januar können die Bürger in der Region Hannover ihr Mindestvolumen beim Müll senken: von bisher 10 Litern pro Person und Woche auf 5 Liter. Das gilt allerdings nicht für alle Hausbesitzer, denn rund 2,5 Prozent der Haushalte in der Region sind von der Regelung ausgenommen, sowohl Tonnennutzer, als auch die Nutzer von Restabfallsäcken im Umland. Der Grund: Wer als Single allein in einem Haus wohnt, hat keine Möglichkeit das Mindestvolumen zu reduzieren. Und er hat damit auch keine Möglichkeit, seine Müllgebühren zu senken wie alle anderen.

„Die Sache ist nicht zu Ende gedacht“

„Ich habe viel zu viele Abfällsäcke“, sagt zum Beispiel Helga Fechner aus Barsinghausen-Egestorf: „Ich sortiere meinen Müll, und ich haben einen Komposthaufen.“ Sie habe in den vergangenen Jahren festgestellt, dass sie auf die Hälfte der Säcke verzichten könne.

Die Politiker hätten die ganze Sache nicht zu Ende gedacht, glaubt Herbert Gatzemeier. Er fragt, ob diese Entscheidung Absicht sei – oder ob die Politiker tatsächlich nicht über die Benachteiligung der Single-Haushalte informiert worden seien. Auf jeden Fall werde ein Personenkreis „ausgegrenzt“, betont Gatzemeier. Und Gerhard Jargstorf stellt dem Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz, die rhetorische Frage, woher er in vier Wochen 40 Liter Restmüll nehmen solle, um den Behälter voll zu bekommen.

Aha sagt: „Weniger als 40 Liter geht nicht“

Aha-Sprecherin Helene Herich sagt, natürlich sei es positiv, dass sich viele Menschen um einen bewussteren und weniger abfallintensiven Lebensstil bemühten. Deswegen sei die Absenkung des Mindesvolumens möglich gemacht worden. In der Stadt aber, wo es ausschließlich Tonnenabfuhr gebe, müsse pro Grundstück mindestens der kleinste Behälter mit dem geringsten Leerungsrhythmus zur Verfügung stehen. „Dies ist derzeit die 40-Liter-Tonne bei vierwöchentlicher Leerung“, betont Herich. Bei den Umland-Haushalten, die vielfach in Säcken entsorgen, sei es die entsprechende Menge an Müllsäcken.

Der kleinste verfügbare Behälter am Markt sei eine 35-Liter-Tonne in Freiburg, eine Sonderanfertigung. Die kleinste gängige Tonnengröße, die von Herstellern angeboten werde, sei die 40-Liter-Tonne, berichtet Herich. Und die vierwöchentliche Abholung des Restmülls sei der seltenste Abfuhrrhythmus, den aha anbieten könne. Ein achtwöchentlicher Abfuhrrhythmus sei aus hygienischen Gründen nicht möglich. Das alles gelte, wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes, sowohl für Tonnen- als auch Sacknutzer.

Aha nimmt Anträge zur Reduzierung des Restabfallvolumens noch bis zum 29. Februar entgegen. Der Differenzbetrag wird dann so berechnet, als wenn die Gebührenzahler schon seit Jahresbeginn das reduzierte Volumen gehabt hätten. Das gilt für alle Grundstückseigentümer – aber eben nicht für diejenigen, die allein wohnen.

