Müll in der Region Hannover: CDU-Politiker fordert Konzepte

Hannover

In der vergangenen Woche hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha den hohen Anteil sogenannter Fehlwürfe in die Restmülltonne kritisiert. Und Geschäftsführer Thomas Schwarz hatte die Bürger gleichzeitig aufgefordert, den Abfall sorgfältiger zu sortieren. Das allein reiche jedoch nicht aus, meint der CDU-Politiker Eberhard Wicke aus der Regionsversammlung. Er vermisst ein Konzept von Aha zur Müllvermeidung. Der Abfallwirtschaftsbetrieb müsse selbst Verbesserungsvorschläge machen und zum Beispiel konstruktive Konzepte vorlegen, wie zum Beispiel mehrsprachige Informationen. Wicke verlangt zudem vom Abfallwirtschaftsbetrieb, die Bürger mitzunehmen „und nicht zu bevormunden“.

Der Politiker, der wegen seiner Klagen gegen die Gebührensatzung als „Müllrebell“ gilt, fordert auch, diejenigen finanziell zu belohnen, die den Müll separieren. Außerdem müssten in eine Kampagne zur besseren Müllsortierung die großen Wohnungsbaugesellschaften eingebunden werden.

40 Prozent gehören nicht in den Restmüll

Aha hatte in der vergangenen Woche eine Studie zum Restmüll in der Region Hannover vorgelegt. Demnach landen von jedem Regionsbewohner 158 Kilogramm Müll pro Jahr im Restmüll. Die Menge könnte allerdings viel geringer sein, wenn die Menschen den Abfall besser sortieren würden und ihn nicht einfach in den Restmüll schmeißen würden, hatte der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz, gesagt. Rund 60 Kilogramm Müll pro Person und Jahr könnten weiter- oder wiederverwertet werden, so der Geschäftsführer. Das entspricht einem Anteil von fast 40 Prozent an der Restmüllmenge. Das sind zum Beispiel Verpackungsabfälle, die in den Gelben Sack gehörten oder Biomüll.

Von Mathias Klein