Hannover

Corona führt auch zu mehr Müll an Stellen, wo er nicht hingehört. Profihandballer des TSV Hannover-Burgdorf werben deshalb jetzt für wiederverwendbare Coffee-to-go-Becher. „Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt auch in Corona-Zeiten und trinken unseren Kaffee aus dem Mehrwegbecher Hannoccino“, sagt Recken-Kapitän Fabian Böhm.

Zum Treffen vor Buck’s Backparadies an der Marienstraße war aus dem Bundesliga-Team auch Recken-Rechtsaußen Jannes Krone gekommen. Bäckermeister Cord Buck hat eigens einen vier Meter hohen aufblasbaren Hannoccino-Becher vor die Filiale gestellt. Die Benutzung des Pfandbechers sei trotz der Corona-Pandemie risikolos, betont der Geschäftsführer von Buck’s Backparadies. „Hygiene wird bei uns gerade in der aktuellen Situation großgeschrieben.“

Hannoccino ersetzt Einwegbecher

In Hannover werden pro Stunde 2000 Coffee-to-go-Becher verbraucht, das macht rund 18 Millionen Becher im Jahr. „Einwegverpackungen und besonders Pappbecher haben in der Corona-Zeit wieder massiv zugenommen“, berichtet Aha-Sprecherin Helene Herich. Die vermeintlichen Pappbecher bestehen jedoch aus beschichtetem Verbundstoff, sind deshalb alles andere als umweltfreundlich. „Sie verrotten nicht, sondern müssen verbrannt werden.“ Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha berichtet auch von steigenden Müllmengen im Freien, weil sich dieses Jahr mehr Menschen in Parks und an öffentlichen Plätzen aufhalten.

Der Hannoccino ist in rund 180 Cafés und Bäckereien für zwei Euro Pfand erhältlich, alle Läden nehmen die Mehrwegbecher auch wieder zurück. Die Geschäfte halten sich an die Hygienerichtlinien des Lebensmittelverbands Deutschland. Nach jedem Gebrauch werden die Becher bei hohen Temperaturen in der Spülmaschine gereinigt und anschließend bis zum nächsten Einsatz hygienisch einwandfrei gelagert.

Von Bärbel Hilbig