Hannover

Der Abfallzweckverband Aha nimmt von seinen Plänen, die Altpapierabfuhr vom Wochen- auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umzustellen, vorerst Abstand. „Bis auf Weiteres bleibt die Neuerung ausgesetzt“, erklärte Geschäftsführer Thomas Schwarz im Ausschuss für Abfallwirtschaft der Regionsversammlung. Was die Formulierung „bis auf Weiteres“ konkret bedeutet, lässt Aha bisher offen.

Altpapierabfuhr ist ein Verlustgeschäft

Der neue Abfuhrturnus beim Altpapier sollte in Hannovers Umland von Mitte April an gelten – in der Landeshauptstadt hingegen erst von Beginn des kommenden Jahres an. Als Grund für die Neuregelung führte Aha die drastisch gesunkenen Verkaufspreise für Altpapier an. Der Preisrückgang hat zur Folge, dass der Entsorger in diesem Bereich zuletzt einen Jahresverlust von mehr als 5 Millionen Euro verbuchen musste. Zudem hatte Aha in Hannover Papiermengen ermittelt und dabei festgestellt, dass die Abfuhrtonnen nur zu 55 bis 70 Prozent gefüllt waren.

Anzeige

Gegen die Pläne, den Abholrhythmus zu ändern, hatte es heftigen Widerstand aus der Lokalpolitik und der Bürgerschaft gegeben. Als Grund für den Sinneswandel nennt Schwarz nun aber die Corona-Pandemie: „Der weitere Verlauf war im Oktober noch nicht kalkulierbar“, sagte er. Gemeint ist der zweite Lockdown, der dazu geführt hat, dass die Bürger häufiger im Homeoffice arbeiten und sich über den Onlinehandel Pakete schicken lassen.

Container sind häufig überfüllt

Dies führt zu mehr Verpackungsmüll. „Leider bemerken wir eine deutliche Zunahme lose bereitgestellter Kartons“, berichtete Schwarz. Gemeint ist, dass Bürger auf den Wertstoffinseln Altpapier und Pappen neben überfüllten Containern liegen lassen oder in die Landschaft werfen. Das Aufkommen sogenannten wilden Mülls ist zuletzt ebenfalls gestiegen.

Formell soll die Kehrtwende im März beschlossen werden. Das ist notwendig, weil die Politiker der Änderung im vergangenen Oktober noch zugestimmt hatten.

Von Bernd Haase