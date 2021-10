Hannover

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha hilft nicht mehr bei der Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler. Eigentlich hatte sich Aha auf einen Einsatz bis Weihnachten eingestellt, möglicherweise sogar noch darüber hinaus. Aber offenbar sind die Müllwerker bei der Beseitigung der riesigen Sperrmüllberge besser vorangekommen, als vorhersehbar war. Der Einsatz sei vor einer Woche beendet worden, teilte eine Sprecherin des Unternehmens jetzt mit. Im Landkreis Ahrweiler sei der Katastrophenfall aufgehoben worden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises sei nun in der Lage, mit eigenen Mitarbeitern und Fahrzeugen sowie von Firmen die weiteren Aufräumarbeiten zu bewältigen.

14.500 Tonnen Sperrmüll bewegt

Die drei sogenannten Abholkipper von Aha und die Mitarbeiter sind jetzt wieder zurück in Hannover. In den 77 Tagen der Unterstützung konnte Aha rund 14.500 Tonnen Abfälle aus dem Überschwemmungsgebiet herausfahren, so dass diese Mengen geordnet entsorgt werden konnten. Nach ersten Schätzungen sind durch die Katastrophe mehr als 300.000 Tonnen Abfälle angefallen. Zum Vergleich: Im Landkreis Ahrweiler fallen pro Jahr lediglich rund 12.500 Tonnen Hausmüll an. Neben Aha haben viele weitere Kommunalbetriebe die Aufräumarbeiten unterstützt, zum Beispiel auch aus Kiel und Lübeck.

Einfluss auf die Müllgebühren in der Region Hannover hat der Hilfseinsatz nicht. Denn Aha lässt sich den Einsatz bezahlen.

Von Mathias Klein