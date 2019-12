Hannover

Offenbar sollen zahlreiche Hausbesitzer an Aha Gebühren nachzahlen, weil sie vor Jahren angeblich ein Formular falsch ausgefüllt haben. Nach dem HAZ-Bericht über ein Ehepaar, das für ein Zehn-Familien-Haus in Linden 2315,25 Euro nachzahlen muss, melden sich in der Redaktion immer mehr Bürger, von denen der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha ebenfalls Gebühren in vierstelliger Höhe nachfordert.

Fehler beim Einlesen?

Beispielsweise soll Matthias Deicke aus Uetze für ein Wohn- und Geschäftshaus 4650,96 Euro für die vergangenen fünf Jahre nachzahlen. Deicke ist sich sicher, dass den Fehler Aha verursacht hat, aber rechtlich sei das Unternehmen vermutlich auf der sicheren Seite. „Die haben in einem Brief an mich sogar indirekt zugegeben, dass der Fehler bei ihnen liegt“, berichtet Leser Deicke.

Konkret geht es um die monatliche Grundgebühr je Wohnung. Diese liegt bei 5,70 Euro pro Monat. Im Jahr 2012 fragte Aha die Anzahl der Wohnungen bei den Hausbesitzern mit einem einfachen Formular ab. Möglicherweise, so vermuten es die Hauseigentümer, ist es beim maschinellen Einlesen des Formulars zu einem Fehler gekommen, von zehn Wohnungen, die die Hauseigentümer eingetragen haben, ist dann bei Aha nur eine Wohnung verzeichnet worden.

„Aha hätte Fehler längst bemerken müssen“

„Der Fehler liegt nicht bei uns“, sagt auch Gerhard Lücke aus der List. Wie das Ehepaar aus Linden muss er für sein Zehn-Familien-Haus ebenfalls 2315,25 Euro nachzahlen. „Der Fehler liegt nicht bei uns, deshalb hatte ich die Hoffnung, mich mit Aha einigen zu können“, berichtet er. Aber die Hoffnung sei vergeblich gewesen.

Die Hausbesitzer sind sich einig, dass Aha den Fehler schon viel früher hätte bemerken müssen. „Weder in Linden noch in der List gibt es Häuser mit nur einer Wohnung“, sagt Lücke. Und außerdem hätte Aha an der Tonnengröße und am Abholungsmodus ganz einfach erkennen können, dass dort mehr als nur eine Familie wohne.

Aha: Hinweise zum Ausfüllen der Bögen nicht beachtet

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb ist die Sache klar. Die Hinweise zum Ausfüllen der Bögen seien nicht beachtet worden, sagt Unternehmenssprecherin Helene Herich. Aus diesem Grund sei es beim elektronischen Einlesen des Erhebungsbogens zu einer nicht korrekten Übernahme gekommen.

Aha sei verpflichtet, „die Gebühren satzungsgemäß und vollständig zu erheben“, betont Herich, deshalb müsse für die vergangenen fünf Jahre nachbezahlt werden. Zudem gebe es gemäß Paragraf 10 der Abfallgebührensatzung die Verpflichtung der Bürger, den Abgabenbescheid zu kontrollieren und Aha Abweichungen der Datengrundlage mitzuteilen, sagt Herich.

Einige Betroffene überlegen jetzt, sich für eine mögliche Klage zusammenzuschließen.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein