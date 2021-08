Hannover

Zahlreiche Bürger finden die Müllgebühren in der Region weiterhin ungerecht. Eine häufige Klage ist beispielsweise das sogenannte Mindestmüllvolumen. Zwar hatte Aha das Volumen von zehn Liter pro Person und Woche gesenkt, manche Bürger verweisen auf ihre bewussten Einkäufe und die gründliche Mülltrennung und kommen dann auf zwei Liter pro Person und Woche, bezahlen müssen sie aber mehr als die doppelte Menge.

„Kostenpflicht wäre falsches Signal“

Ein anderes Argument sind die kostenlosen Leistungen von Aha wie zum Beispiel die Sperrmüllabfuhr oder die Wertstoffhöfe. Denn wer beides nur selten oder nie nutzt, zahlt trotzdem wie alle anderen über die Müllgebühren mit. In anderen Landkreisen kostet die Abgabe von Müll auf den Wertstoffhöfen Geld, sogar von Strauchschnitt. Und kostenlose Sperrmüllabfuhr gibt es beispielsweise in Hildesheim nur zweimal pro Jahr.

Die drei aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber für den Posten des Regionspräsidenten sind sich weitgehend darin einig, die Wertstoffhöfe und die Sperrmüllabfuhr weiterhin kostenlos anzubieten. CDU-Kandidatin Christine Karasch argumentiert mit dem Müll, der bei einer Gebührenpflicht in noch größeren Mengen als schon jetzt in der Landschaft herumliegen würde. Deshalb wären „kostenpflichtige Angebote das falsche Signal“, sagt sie.

„Gebührenärger ist verständlich“

Aus der Sicht von Frauke Patzke (Grüne) sind die Wertstoffhöfe „ein attraktives Angebot für die Menschen in der Region, das besonders geschätzt wird“. Als Regionspräsidentin will sie die Wiederverwertung durch ein neues Wertstoffhofkonzept verbessern, zum Beispiel beim Elektroschrott. Genauso wie die Wertstoffhöfe sollte auch die Sperrmüllabfuhr kostenlos bleiben, sagt die Grünen-Kandidatin.

SPD-Kandidat Steffen Krach findet den Ärger über die Abfallgebühren verständlich, zumal sie höher sind als in manchen anderen Landkreisen. Er möchte aber kostenlose Wertstoffhöfe oder Sperrmüllabfuhr nicht abschaffen. „Dennoch stellt sich die Frage, inwieweit die Verwaltung zurzeit gegensteuert, sagt der Kandidat. Krach kritisiert, dass erst nach der Kommunalwahl über ein Zukunftskonzept für die Müllentsorgung geredet werden soll. „Das Vertagen scheint mir aber angesichts der für viele Menschen drängenden Fragen nicht die richtige Strategie zu sein“, meint er.

Einigkeit bei Mindestmüllmenge

Weitgehende Übereinstimmung gibt es auch beim Mindestmüllvolumen. Die Senkung von zehn auf fünf Liter pro Person und Woche habe nicht zu einer Reduzierung der Müllmenge geführt, sagt Grünen-Kandidatin Patzke. Sie kann sich aber für die Zukunft Abrechnungssysteme vorstellen, die Zum Beispiel mit einem Chip an der Tonne das genaue Gewicht erfassen. Außerdem müsse in den Haushalten besser sortiert werden.

Mit fünf Litern pro Person und Woche sei das Mindestmüllvolumen bundesweit eine der geringsten Mengen, sagt SPD-Kandidat Krach. „Eine weitere Senkung wird daher nur schwer möglich sein“. Der größte Posten bei den Kosten der Müllabfuhr sind die Personalkosten, diese blieben aber relativ konstant, egal ob zehn Liter oder 40 Liter Restmüll pro Haushalt eingesammelt werden müssen. „Das bedeutet, wer ordentlich trennt und wenig Restmüll produziert, spart verursachergerecht bereits Gebühren“, betont Krach.

Das Angebot, das Mindestvolumen auf fünf Liter abzusenken, sei bisher von weniger Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen worden, als die Diskussion hätte vermuten lassen, sagt CDU-Kandidatin Karasch. „Eine verbrauchsabhängige Gebührenbemessung auch als Anreizfunktion bleibt aber ein Thema, das in Zukunft besser bedient werden soll“, betont sie. Das werde auch Gegenstand des Zukunftskonzepts sein, dass im nächsten Jahr in der Regionsversammlung beraten werden soll.

Unterschiede bei der Frage Sack oder Tonne

Unterschiedliche Meinung gibt es dagegen beim Thema Sack oder Tonne. SPD-Kandidat Steffen Krach beklagt die höheren Kosten, solange ein doppeltes System mit Sack und Tonne vorgehalten werden. Tonnen seien die praktischere und aufgeräumtere Lösung. „Zusätzlich halte ich die Lösung, Restmüll in Einweg-Plastiksäcke zu verpacken, auch umweltpolitisch nicht für sinnvoll“, sagt er.

Ähnlich sieht das Patzke von den Grünen. Eine Vereinheitlichung des Systems würde entsprechend eine deutlich größere Entlastung bei den Gebühren schaffen als zum Beispiel beim Thema Sperrmüll, meint sie. „Grundsätzlich muss es aber darum gehen, die Müllmenge zu reduzieren, insbesondere beim Restmüll.“

CDU-Kandidatin Karasch ist gegen eine Vereinheitlichung, sie verweist auf „die klaren politischen Beschlüsse zur Wahlfreiheit“. Im Übrigen sei die Diskussion geführt.

Von Mathias Klein