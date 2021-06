Hannover

Seit Jahren sind die Verantwortlichen beim Abfallwirtschaftsbetrieb Aha und auch in der Regionspolitik in großer Sorge wegen der Entwicklung des Altpapierpreises. Denn der kannte scheinbar keine Grenze nach unten. Der Grund: Die Erlöse aus dem Verkauf des Altpapiers werden in die Müllgebühren für die Region Hannover mit einberechnet. Dadurch wirken sich sowohl besonders hohe als auch besonders niedrige Papierpreise direkt auf die Müllgebühren aus.

Steil nach oben für den Papierpreis

Aber jetzt ist die Talfahrt des Papierpreises gestoppt. Und es geht sogar wieder steil nach oben. Vor ein paar Monaten bekam Aha nur noch 25 Euro pro Tonne, jetzt sind es bereits 75 Euro, berichtete Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz am Dienstag im Abfallwirtschaftsausschuss. „Wir freuen uns, dass die Wiederverwertung von Papier und Pappe wieder in Gang kommt“, sagte er. Mit einem Preis ab 60 Euro im Durchschnitt könne Aha gut Leben. „Dann sind wir bei einer schwarzen Null“, meinte Schwarz.

Um wegen der zurückgegangenen Preise Kosten zu sparen, wollte Aha das Altpapier eigentlich nur noch alle 14 Tage abholen. Wegen der vielen Pakete, die die Bürger angesichts fehlender Einkaufsmöglichkeiten bestellten, wurde dieser Plan jedoch zunächst ausgesetzt.

Geschäftsjahr war besser, als erwartet

Bei der Festsetzung der Müllgebühren, die seit Anfang dieses Jahres gelten, hatte sich der Preis für das Altpapier auf den recht kräftigen Anstieg ausgewirkt. Die Müllgebühren werden in der Region Hannover immer für drei Jahre festgesetzt. Neue Gebühren ab den Jahr 2023 werden dann voraussichtlich im kommenden Jahr beraten und beschlossen. Derzeit ist allerdings unklar, wie sich die Altpapierpreise in den kommenden Monaten entwickeln.

Das Geschäftsjahr 2020 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb nach Angaben von Geschäftsführer Schwarz besser abgeschlossen, als prognostiziert. Das liegt unter anderem daran, dass viele Hausbesitzer wegen der Corona-Pandemie auf die jetzt mögliche Reduzierung des Mindestmüllvolumens auf fünf Liter pro Person und Woche vorerst verzichtet haben. Bis Ende 2019 war die Mindestmüllmenge noch doppelt so hoch.

Fast 11.000 alte Fahrräder entsorgt

Positive Nachrichten gibt es im Aha-Geschäftsbericht auch zur Aktion „Hannover sauber“, der Abfallwirtschaftsbetrieb ist auch für die Stadtreinigung in Hannover zuständig. So haben die Abfallfahnder im Jahr 2020 insgesamt 1330 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen illegaler Müllbeseitigung eingeleitet. Im Jahr 2019 waren es 1099 Verfahren. Allerdings hat Aha die Zahl der Abfallfahnder von fünf auf neun fast verdoppelt. Außerdem haben die Mitarbeiter unter anderem 10.965 Altfahrräder entsorgt, eine deutliche Steigerung zu 3885 im Jahr 2019 entsorgten Rädern. Die von zwölf auf 22 Mitarbeitende verstärkten „schnellen Einsatzteams“ zur Beseitigung illegalen Abfalls konnten im vergangen Jahr 27.980 Müllstellen beseitigen, im Jahr 2019 waren es 16.577 Stellen. Dabei entfernten die Frauen und Männer 1516 Tonnen Abfall, im Jahr 2019 waren es 912 Tonnen.

Von Mathias Klein