Das wird auch Zeit. Endlich hebt Hannover (wenn der Rat zustimmt) die absurd niedrigen Bußgeldbeträge an, die rücksichtslosen Bürgern drohen, wenn sie anderen Menschen Kippen auf den Gehweg werfen oder den Kot ihrer Hunde nicht entsorgen. Es ist absurd, dass so etwas als Kavalisersdelikt gilt. Niemand würde auf die Idee kommen, beim Besuch guter Freunde auf dem Küchenboden seine Zigarette auszutreten. Vor Nachbars Haustür aber die stinkende Hinterlassenschaft des eigenen Vierbeiners zu ignorieren, ist für viele ganz normal.

Hannover ist sauberer geworden

Insgesamt ist die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten deutlich sauberer geworden. Ältere werden sich erinnern, wie noch in den Neunzigerjahren an fast jeder Brücke wilde Plakatfetzen im Wind flatterten, wie aufgebrachte Bürger mit kleinen Steckfähnchen Hundehaufen bewimpelt haben, weil sie genervt waren vom ständigen Dreck unter den Schuhen der Kinder, und wie sich in vielen Hausecken der Innenstadt Unrat sammelte, weil niemand aufräumte. Da hat sich etwas getan.

Aber auch die Sensibilität für Sauberkeit ist gestiegen – weil wir alle den öffentlichen Raum stärker wertschätzen, als das vor Jahrzehnten der Fall war. Dazu hat die Aufwertung der Stadtplätze beigetragen, die das Rathaus mit viel Geld propagiert hat. Dazu haben die Innenstadt-Geschäftsleute beigetragen, die sich mehr um das Erscheinungsbild der Einkaufsstraßen bemühen. Und dazu hat auch der steigende Wohlstand beigetragen. Immer mehr Leute verbringen ihre Freizeit in (Straßen-)Gastronomien. Und was man nutzt, das pflegt man auch.

Mal nach Singapur sehen?

Leider tun es nicht alle. Deshalb ist es gut, dass Aha mit seiner Kampagne „ Hannover sauber“ Resultate vorweisen kann. Im vergangenen Jahr schrieben die Müllfahnder 1100 Anzeigen wegen Müll – im Jahr davor waren es 47. Wenn jetzt die Bußgeldhöhen für Zigarettenkippen von 20 auf voraussichtlich 30 Euro klettern und für Hundekot von 50 auf 75, wird das abschreckende Wirkung haben.

Vielleicht lohnt aber auch ein Blick über den Tellerrand. Singapur, die weltweite Hauptstadt der Saubermänner, kassiert bei der ersten achtlos weggeworfenen Kippe 500 Dollar, bei der zweiten 1000 Dollar. Das mag man für drakonisch halten. Interessant aber ist, was danach kommt. Beim dritten Mal werden die Übeltäter mit leuchtender Warnweste und Greifzange auf Straßen und in Parks geschickt und müssen der Unrat anderer Menschen entfernen. Das, so hört man, schreckt viele mehr ab als das Bußgeld. Vielleicht darf man auch darüber sogar in Hannover mal nachdenken. Aber natürlich erst, wenn die Anhebung des Bußgelds keine Wirkung zeigt ...

