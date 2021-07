Hannover

Jeder Bewohner der Region Hannover verbraucht im Jahr durchschnittlich 158 Kilogramm Müll. Die Menge könnte allerdings viel geringer sein, wenn die Menschen den Abfall besser sortieren würden und ihn nicht einfach in den Restmüll schmeißen würden, sagt der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz. Rund 60 Kilogramm Müll pro Person und Jahr müssten nicht im Restmüll landen, sondern könnten weiter- oder wiederverwertet werden, so der Geschäftsführer. Das entspricht einem Anteil von fast 40 Prozent an der Restmüllmenge.

Aha untersucht Müll

Diese Zahlen sind Ergebnis einer am Donnerstag in Hannover präsentierten Studie. Aha hatte im November den Restmüll stichprobenartig untersucht und penibel die einzelnen Bestandteile der Inhalte von Mülltonnen und Müllsäcken auseinandersortiert. So fanden die Müllsortierer durchschnittlich sieben Kilogramm Altglas in den Mülltonnen, 7,8 Kilogramm Altpapier und sogar zehn Kilogramm sogenannte Leichtverpackungen, die eigentlich in die Gelben Säcke gehören. „Früher hieß es, wir Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen, das stimmt jetzt sicher nicht mehr“, meint Geschäftsführer Schwarz.

Auffällig sei auch, dass viele komplett verpackte Lebensmittel im Restmüll landeten. Schwarz appellierte an die Bürger, Lebensmittel nach einer Prüfung auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus zu nutzen. Denn die Lebensmittel seien oft viel länger haltbar, als auf der Verpackung angegeben. Und wenn Lebensmittel dann tatsächlich verdorben seien, sollte man zumindest die Verpackung entfernen und in den Gelben Sack werfen.

Wer Lebensmittel entsorgt, sollte sie vorher von der Verpackung trennen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Viel Verpackungsmüll im Umland

Aha hat es nicht überrascht, dass im Umland mit 155 Kilogramm pro Person und Jahr weniger Müll in der Restmülltonne landet, als in der Landeshauptstadt (dort sind es 163 Kilogramm). Je dichter die Bebauung, desto weniger werde auf den Abfall geachtet. Es gelte der Satz: „Sage mir, wo du wohnst und ich sage dir, wie viel Müll in deiner Tonne ist“, sagt Schwarz.

Allerdings ist für den Aha-Geschäftsführer der große Unterschied zu einer anderen Studie des Bundesumweltamts unerklärlich: Demnach kommen durchschnittlich im sogenannten ländlichen verdichteten Raum nur 111 Kilogramm Müll pro Person und Jahr zusammen, das sind rund 30 Prozent weniger als im Umland von Hannover. „Im Umland werfen die Menschen deutlich mehr Leichtverpackungen in den Restmüll“, berichtet Schwarz. „Die Leute nehmen das System mit den Gelben Sack nicht richtig an“, sagt er. Der Aha-Geschäftsführer bittet Bürger, den Müll besser zu sortieren.

Der Restmüll landet in Hannover-Lahe in einer Halle, dort wird er dann sortiert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für die Studie hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb ganze Tonnen und Müllsäcke in unterschiedlichen Wohngebieten in Hannover und im Umland untersucht. Im Umland wurden sowohl Restmülltonnen als auch Restmüllsäcke untersucht, ein Unterschied machten die Experten zwischen den zwei Entsorgungsarten aber nicht.

So wird Müll richtig sortiert Ein großes Problem sind die Verpackungen, die in der Restmülltonne landen, obwohl sie in den Gelben Sack gehören, heißt es von Aha. Dabei könnten zum Beispiel Konservendosen oder Joghurt-Becher gut recycelt werden, wenn sie richtig entsorgt werden. Aus Plastikverpackungen wird sogenanntes Rezyklat gewonnen, das ist recyceltes Plastik. Daraus können Rohre, Getränkekisten oder auch Gartenmöbel hergestellt werden. Für ein möglichst optimales Recycling sollten unterschiedliche Materialien voneinander getrennt werden. Also immer den Deckel vom Joghurt-Becher abziehen, empfiehlt der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz. Das gilt auch für abgepacktem Käse oder abgepackter Wurst: Der Deckel besteht meist aus anderem Material als die Verpackung, also auch diesen vor dem Wegwerfen komplett abziehen. Unsicherheiten gibt es laut Schwarz auch immer bei Pizzakartons: Wenn aus den Behältern das Fett trieft, gehören sie in den Restmüll, wenn sie sauber sind, ins Altpapier sagt Schwarz. Ungekochte Gemüse- und Obstreste, Gartenabfälle, Eierschalen, Kaffee- und Teefilter landen viel zu häufig in der Restabfalltonne. Und der Aha-Geschäftsführer bittet darum, den Biomüll nicht in einer Plastiktüte in die Tonne oder in den Biosack zu werfen. mak

Für die Auswertung auf dem Gelände der Deponie Hannover-Lahe wurde zum Beispiel Altglas, Verpackungsabfall, Papier, Kunststoff, Metalle und Bioabfall per Hand herausgelesen. Anschließend wurden die Müllbestandteile einzeln gewogen.

Von Mathias Klein