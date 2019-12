Südstadt

Miron ist schon weit gereist, auf dem Bildschirm sieht man Bilder von ihm: neben einem Porsche, wie Miron mit einem Krokodil kämpft, der Neunjährige, wie er die Meisterschale hebt. Moment – ein Neunjähriger wird deutscher Fußballmeister? Selbstverständlich nicht, aber auf den Fotomontagen, die Miron in der Kunstschule Kunstwerk selbst gefertigt hat, sieht es täuschend echt danach aus.

„Weil es immer schwieriger wird, zu unterscheiden, was echt ist und was nicht“, sagt Britta Schiebenhöfer, Geschäftsführerin der Kunstschule. So lernten die Kinder, dass nicht alles, was auf Bildern abgebildet werde, der Realität entspreche. In der Kunstschule gehe man davon aus, dass Kunst auch ein Prozess sei. „Erst mal ist es wichtig, sich die Welt durch Erfahrungen anzueignen,“ erklärt sie. Daher sei es auch gut, wenn die Kinder an Computern arbeiten. Die verschiedenen Kunstformen seien eine Einheit. Ein Mädchen etwa habe gerade ein Bild am Computer erstellt, nun male sie Ähnliches mit Farben.

Kinder lernen Projekte anzugehen

Eigentlich ist es nur ein kleiner Raum in der Kunstschule in der Südstadt, mit ein paar großen Tablets, einem Drucker und einer Box. Doch in der Multimediawerkstatt erwerben die Kinder auch andere Fertigkeiten. Sie sollten lernen, sich selbst zu beauftragen, erklärt Schiebenhöfer. Sie fragten die Kinder: „Was möchtest du denn tun?“ Dann müssten die Projekte angegangen und für jedes eine eigene Lösung gefunden werden. Manchen Kindern falle es zusehends schwer herauszufinden, was sie machen möchten. „Andere kommen mit riesigen Listen“, lacht sie.

Währenddessen wischt ein Mädchen über den Tablet-Bildschirm. Es erscheinen Farben, grün und lila. Sie wählt unterschiedliche Pinseldicken aus und fügt dann noch bunte Kristalle und Murmeln ein. Erst muss Schiebenhöfer zeigen, wie man das Bild speichert – und dann ist die Spannung groß. Es geht zum Drucker. Gemeinsam mit einer Freundin springt das Mädchen aufgeregt herum: „Ich freu mich so, mein Bild kommt raus!“, ruft sie, als der Drucker zu rattern beginnt.

Dieses Bild wurde am Computer gemalt. Quelle: Alina Stillahn

Ein eigener Youtube-Kanal für selbst gemachte Filme

Doch nicht nur Fotos können montiert und Bilder gemalt werden. Auch kleine Trickfilme erstellen die Kinder selbst. Auf dem Youtube-Kanal Artefix werden die Filme veröffentlicht, und es wurde sogar schon ein Trickfilmfestival mit rotem Teppich und der Verleihung des Artefixpreises veranstaltet. Bald wird vielleicht auch Mirons Film auf dem Kanal laufen. „Er ist noch nicht ganz fertig“, sagt er. Er spielt im Dschungel, Strichmännchen bewegen sich über einen mächtigen Baum. Dort steht eine Schatzkiste. „Der Rote ist der Gute, der Grüne ist der Böse, und die Blauen sind die Polizisten“, erklärt Miron. Eins scheint sicher: Alle sind auf der Suche nach dem Schatz. Wer den Schatz am Ende bekommt? Das sollte besser noch nicht verraten werden.

Miron zeigt sein neuestes Werk am Bildschirm. Quelle: Alina Stillahn

In einem anderen Programm zeigt Miron, wie er die Strichmännchen in Bewegung gebracht hat. Das funktioniert über deren Gelenkpunkte. Auch verschiedene Farben kann er ihnen geben. Aber bei aller Bewegung – was ist mit dem Ton? Den muss er noch selbst einsprechen. Er deutet in einem anderen Programm auf die Tonspur: „Da kommt dann ein Ton, den ich spreche.“ Dafür müsse er dann doch die Stimme verstellen, meint Miron. Zum Schluss kommt der Abspann. Die Schrift verschwindet. Miron lehnt sich zurück: „So entsteht dann ein Film“, erklärt der Neunjährige.

Lernen, eine Geschichte umzusetzen

Nele hat bereits einen Film gemacht – auch mithilfe dieser unscheinbaren Kiste. Quelle: Alina Stillahn

Dass Filme jedoch nicht nur mit dem Computer gemacht werden können, beweist der Film von Nele und Gerda. In „Zauberland“ bewegen sich Playmobilfiguren durch eine verwunschene Welt. Der Hintergrund des Filmes ist selbst gemalt. Wie das alles zu einem Film wird? Mithilfe einer Trickbox, in der die einzelnen Teile des Films fotografiert werden. 300 bis 500 Fotos mache die Box, erklärt Britta Schiebenhöfer. So könne auch aus verschiedenen Kameraperspektiven gefilmt werden. Wichtig dabei sei, dass die Kinder lernten, wie sie eine Geschichte umsetzen können. Sie müssen den Unterschied erkennen zwischen dem, was sie sehen, und was nur in ihren Köpfen existiert.

Menschen, die einen anderen Blick auf die Dinge haben

Ob eigene Bilder, Montagen oder Filme – Geschäftsführerin Schiebenhöfer weiß: „Es macht ganz schön viel Arbeit.“ Zwar nutzten sie möglichst einfache Software. Doch trotzdem steht sie den Kindern mit Rat und Tat zur Seite. „Ich bin ein laufendes Handbuch“, lacht sie. Sie arbeitet schon lange mit den neuen Medien in ihrer Kunstschule. So etwa seit 1996, als das Internet aufgekommen sei, meint sie. Ob sie dort wohl auch die neuen Regisseure von morgen ausbildet? „Es gehen hier ja nicht nur Künstler raus, sondern Menschen, die einen anderen Blick auf die Dinge haben.“

Lesen Sie auch

Von Alina Stillahn