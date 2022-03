Hannover

Die ersten Kinder aus der Ukraine gehen in der Region Hannover in Schulen, bald wird es auch Aufnahmen in Kitas geben. Allerdings gibt es bei manchen Eltern die Sorge, dass die Flüchtlingskinder Krankheiten in die Klassen und Kita-Gruppen mitbringen könnten, wie zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln und Windpocken.

Die Sorge sei aber völlig unbegründet, sagt Kinderarzt Thomas Buck aus Hannover. Er verweist auf die in Deutschland geltende Impfpflicht gegen Mumps, Masern und Röteln. „Alle Schulkinder sind also genügend geschützt“, betont er. Ein ganz geringer Anteil ukrainischer Kinder sei nicht selbst geschützt, berichtet der Kindermediziner. Und wenn man nur einmal geimpft sei, dann habe man in bis zu 15 Prozent der Fälle keinen ausreichenden Impfschutz.

„Keine Einschleppung von Krankheiten“

Deutsche Kinder seien in der Regel alle zweimal geimpft, sagt Buck, deshalb gehe von den ukrainischen Flüchtlingen keine Ansteckungsgefahr aus. In Deutschland bekommen Mädchen und Jungen mit einem Kombinationsimpfstoff zwischen dem elften und dem 14. Monat ihre erste Impfung gegen Mumps, Masern und Röteln. Die zweite und abschließende Impfung wird dann mit einem Mindestabstand von vier Wochen zur ersten Impfung verabreicht.

In der Ukraine werde die zweite Impfung erst für ein späteres Alter empfohlen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb für die Flüchtlingskinder die zweite Impfung mit dem Kombinationsimpfstoff.

Auch vor anderen Infektionskrankheiten müssten Eltern durch die Flüchtlingskinder aus der Ukraine keine Angst haben, betont Buck, der auch Vorsitzender der Ärztekammer Hannover ist. „Die Kinder kommen aus Europa zu uns, deshalb muss man nicht mit der Einschleppung von gefährlichen Infektionskrankheiten rechnen“, erläutert der Mediziner. Und es gebe Krankheiten, die eigentlich nicht mehr auftauchten, wie zum Beispiel Polio. Den letzten Fall habe es vor eineinhalb Jahren in Afghanistan gegeben.

Von Mathias Klein