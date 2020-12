Mund-Nasen-Masken in Hannover: Am nächsten Montag ist Großkontrolle

Hannover

Am kommenden Montag gibt es Schwerpunktkontrollen zur Maskenpflicht: Bundesweit sollen Polizei und Sicherheitskräfte am 7. Dezember in Bussen, Bahnen sowie Bahnhöfen und Haltestellen überprüfen, ob Fahrgäste und Passanten die Mund-Nasen-Bedeckung ordnungsgemäß tragen.

Kontrolliert wird unter anderem im Hauptbahnhof Hannover und in etlichen Zügen der Bahn. Auch die Üstra werde sich an den Kontrollen beteiligen, bestätigt Sprecher Udo Iwannek. „In Abstimmung mit der Polizei werden wir an diesem Tag mit eigenem Personal sowie mit Mitarbeitern der Firma Protec überprüfen, ob die Regeln eingehalten werden.“

Masken-Kontrollaktion am Nikolaustag

Insgesamt scheint die Bereitschaft zum Tragen der Masken in der Bevölkerung relativ hoch zu sein. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November seien zwar insgesamt 12.834 Personen in den Bahnhöfen und Zügen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg durch die Bundespolizei angesprochen und belehrt worden, heißt es bei der Bundespolizei. Die überwiegende Mehrheit habe sich einsichtig gezeigt. Nur gegen weniger als ein Prozent der angesprochenen Personen habe ein Platzverweis ausgesprochen werden müssen. 303 Maskenverweigerer seien von Beamten an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet worden.

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei auf öffentlichen Plätzen in der Region Hannover Anfang November hingegen hatten allein die Beamten der Landespolizei insgesamt 1030 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. In den meisten Fällen habe jedoch auch dort eine Ermahnung ausgereicht, berichtete eine Polizeisprecherin. Gegen insgesamt 204 Fahrgäste mussten die Einsatzkräfte jedoch ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit einleiten.

Scheuer : Maske ist wirkungsvoll

Zu der jetzt am Montag bevorstehenden Schwerpunktkontrolle hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) aufgerufen. „Die Maskenpflicht ist unser wirkungsvollstes Mittel gegen Corona im öffentlichen Verkehr“, sagte Scheuer.

Das Land Niedersachsen hatte als Teil seiner Corona-Regelungen bei Vergehen, die dem Infektionsschutz zuwiderlaufen, die Bußgeldhöhen angehoben. Fehlende Mund-Nasen-Bedeckung in Bereichen, in denen sie vorgeschrieben ist, wird mit 100 bis 150 Euro pro Person geahndet. Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der Abstandsregelungen oder des Abstandsgebotes kann sogar mit Bußgeld bis zu 400 Euro geahndet werden.

Von Conrad von Meding