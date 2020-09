Hannover

Lässt sich mit Kultur im Allgemeinen, mit Musik im Besonderen, die Welt verbessern? Diese Frage haben sich schon viele Kulturschaffende gestellt. Und sind dabei meist krachend gescheitert. Wenn aber mit Kultur keine Giftanschläge vereitelt und keine rassistischen Übergriffe verhindert werden können, dann kann sie zumindest Denkanstöße geben für ein bewusstes Leben. Das genau ist der musikphilosophische Ansatz des hannoverschen Klassikensembles Musica Assoluta. Um dieses Zusammenwirken von Musik, Gesellschaft und Zukunft besonders nachhaltig zu beleuchten, sollte dieses Jahr die dreitägige Veranstaltungsreihe „Menschlichkeit. Das grüne Festival“, irgendwie auch zu Ehren des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens gedacht, stattfinden. Hat es aber nicht. Aus bekannten Gründen ist es auf das nächste Jahr verschoben.

Dafür aber durften die Musiker um Cellist und Leiter Thorsten Encke zumindest für einen Konzertabend ihr Anliegen vortragen – mit Musik aus drei Jahrhunderten, Standpunkten und Ausblicken zu klimafreundlichem Musizieren, veganer Ernährung und überhaupt der Zukunft des Homo Sapiens auf diesem Planeten. Er wolle, so Encke, der Gegenwart mit Kunst den Spiegel vorhalten.

Mit Abstand: 100 Zuhörer konnten das Konzert verfolgen. Quelle: Michael Wallmüller

Musik unter Menschen zu erfahren, ist ein hohes Gut

So wird es ein Konzert in der Markuskirche, streng limitiert auf 100 Plätze, das vieles ist: diskursiv, reflektierend, spannend, belebend, erbaulich, unterhaltsam, hoffnungsspendend. Ein Konzert, dass vor allem verdeutlicht, dass Musik unter und mit Menschen zu erfahren, ein unschätzbar hohes Gut ist – auch wenn diese Menschen weit voneinander entfernt sitzen. Und diese Menschen sind auch sofort dabei, als es im Werk von Derrick Spiva Jr. „American Mirror Part I“ gilt, zwei Töne mitzusummen.

Das 2018 komponierte Werk für Streichquartett greift den Gedanken des Abends exemplarisch auf: Themen von Folksongs amerikanischer Einwanderer aller Nationalitäten vermengen sich zu einem eindringlichen universellen Muster. Ganz klar: Würden gesellschaftliche Prozesse wie diese Musik verlaufen, wäre unser Leben ein besseres.

Musik, als würde sie das erste Mal gespielt

Bemerkenswert ist es wie Musica Assoluta an diesem Abend die Klangwelt Beethovens mit der der amerikanischen Neutöner wie Spiva Jr. und George Crump ausbalanciert. An Crumps „An Idyll For The Misbegotten – for amplified Flute and three Percussionists“, einem zu Musik geronnenen Naturschauspiel aus aufziehendem Gewittergrollen und flirrenden wie flehenden Naturlauten, schließt sich nahtlos Beethovens „Mondscheinsonate“ an. Mit großer Dynamik und subtiler Anschlagskultur, interpretiert von Eugene Sohn am Klavier.

Den Abschluss bildet Beethovens Klaviertrio D-Dur op 70/1. Auch hier gilt wie für das ganze Konzert: Die Musik entwickelt eine Kraft und Sinnlichkeit, als würde sie das erste Mal gespielt. Was ja irgendwie auch stimmt. Es war das erste Konzert der Musiker seit langer Zeit. Lang anhaltender Beifall. Mit Mindestabstand!

Von Bernd Schwope