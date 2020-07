Hannover

Eigentlich wollte der Jugendchor der Marktkirche in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiern, gemeinsam mit dem Bachchor Hannover und der Kantorei St. Georg. 300 Sänger auf der Bühne vor großem Publikum bei einem Sängerfest. Aber die Corona-Pandemie hat diese Pläne zunichte gemacht. Und so gab es nun ein kleines aber feines Sängerfest.

Aus einen wurden zwei Konzerte

Gemeinsam mit einem Jazz-Trio trat der Chor am Sonnabend erstmals sein Beginn der Pandemie in der Ruine der Aegidenkirche auf. 88 Besucher waren zum Konzert unter dem Motto „Jugendchor meets Jazztrio“ zugelassen. Weil bei der telefonischen Voranmeldung am Freitag der Andrang so groß war, wurden daraus spontan gleich zwei Konzerte hintereinander. Und dazu kamen noch zahlreiche Zaungäste, die dem Konzert durch die Absperrgitter der Aegidienkirche lauschten.

Anzeige

Zur Galerie Konzert in der Ruine der Aegidienkirche

Das Ende der Proben wegen der Corona-Pandemie vor einigen Monaten sei „brutal“ gewesen, sagte Chorleiterin Lisa Laage-Smith. Aber die Proben seien so gut wie möglich fortgesetzt worden, berichtete sie. Zunächst mit versendeten Dateien, dann auch mit Online-Proben. „Und als wir dann wieder proben durften, haben wir das draußen mit Abstand in Vierergruppen gemacht“, berichtete die Chorleiterin. Und jetzt sei es „gar nicht so einfach für einen Chor mit großen Sicherheitsabstand zu singen“, meinte Laage-Smith.

Weitere HAZ+ Artikel

Kleines, feines Fest

Und trotzdem, der Chor, immer in kleineren Besetzungen, begeisterte die Zuhörer am Sonnabend mit Gospel-Klängen, Samba-Rhythmen oder einem Choral aus Lappland. Das Jazz-Trio mit Lennart Smith ( Piano) John Winston Berta (Schlagzeug) und Valentin Kollenda (Bass) verstand sich bei den Chorgesängen nicht nur als Beiwerk. Die drei Musiker überzeugten mit eigenen Vor- und Zwischenspielen. Und es gab auch Stücke nur von Jazz-Trio zu hören, wie zum Beispiel die Komposition „Abrazzo“ (Umarmung) von Lennart Smith.

Und so ist dann aus der Not eine kleines, aber feines Fest zum 15-Jährigen Besten des Jugendchors geworden.

Von Mathias Klein