Konzert in der Marktkirche - Zum Gedenktag am 9. November: Musiker würdigen ermordete jüdische Komponisten mit Konzert in der Marktkirche

Am 9. November vor 83 Jahren haben die Nationalsozialisten bei den Novemberpogromen massenhaft Gewalt gegen Juden organisiert und gelenkt. Daran haben Musiker am Montag mit einem Konzert in der Marktkirche erinnert – mit Liedern, die teils in Konzentrationslagern entstanden sind.