Die Festival- und Open-air-Szene in Niedersachsen und der Region Hannover fordert in der Corona-Krise Unterstützung vom Land Niedersachsen. Ohne finanzielle Hilfe sei nach den ausgefallenen Veranstaltungen 2020 auch die Saison 2021 gefährdet. Das macht nun ein gemeinsames Positionspapier von Veranstaltungsteams gleich 32 kleiner und mittelgroßer Festivals deutlich, die sich in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen haben. In Kooperation mit dem Verband der niedersächsischen Konzertkulturschaffenden Klubnetz fordern die Festivalleitungen eine gemeinsame Strategieentwicklung mit Politik und Verwaltung, um die Gestaltung der diesjährigen Festivalsaison überhaupt möglich zu machen. „Die Zeit drängt“, sagt der Sprecher der Arbeitsgruppe, Johannes Teller.

Aus der Region Hannover fordern zum Beispiel das Fuchsbau Festival, die Festivals Rock am Deister und Snntag, das Chill & Barbecue Festival und das Fährmannsfest Unterstützung. „Üblicherweise erfordern die Planungen der Veranstaltungen bis zu einem Jahr Vorlauf. Die Erstellung des Programms, Verträge mit Dienstleistenden oder auch Genehmigungen der Behörden sind dabei nur der Anfang“, sagt Teller, der sich für das Snntag-Festival in Wehmingen engagiert. Daher wünschen sich die Beteiligten vor allem Planungssicherheit. Ein Beispiel für konkrete Unterstützung wird aus Mecklenburg-Vorpommern angeführt. Dort wurden zum Beispiel Finanzhilfen zur Absicherung von Musikfestivals mit überregionaler Bedeutung beschlossen. Im Falle einer pandemiebedingten Absage erstattet das Land 95 Prozent der Sachausgaben für die Konzeption bis zur Durchführung. „Eine garantierte Ausfallkostenübernahme würde die Existenzängste aller Beteiligten reduzieren“, sagt Saskia Lorenzen-Schmidt vom Lunatic-Festival in Lüneburg.

Festivalteams suchen den Austausch mit der Politik

Der Arbeitsgruppe geht es aber nicht nur um Fördermodelle. Es kommt der Initiative auch auf eine eindeutige Sprache in den Verordnungen für Festivalplaner und um die Einbeziehung der Veranstaltungsteams bei der Erstellung von Veranstaltungsrichtlinien an. Zudem solle es keine Verbote von Veranstaltungen aufgrund von Inzidenzwerten einzelner Gemeinden geben, sondern eine individuelle Betrachtung des für die einzelne Veranstaltung relevanten Infektionsgeschehens.

Einige Festivals mit bis zu 15.000 Besuchern und Besucherinnen hätten schon im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt, dass die sichere Durchführung von Veranstaltungen möglich ist, wenn spezifische Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Teams hätten reichlich Erfahrungswerte gesammelt, die sie nun mit der Politik teilen möchten. „Wir dürfen nicht den Moment verpassen, ab dem eine Realisierung von Festivals aufgrund mangelnder Kommunikation seitens der Politik unmöglich wird“, sagt Lisa Canehl vom Appletree Garden Festival in Diepholz.

Von Jan Sedelies