Langsam, ganz langsam ändert sich etwas bei der Rollenverteilung zwischen Müttern und Vätern. Väter übernehmen mehr Verantwortung – und haben im Umkehrschluss in einem Sorgerechtsstreit auch mehr Rechte. Doch wie auch immer: Zu Eskalationen wie jetzt in einem Fall in Hannover darf es im Interesse der Kinder niemals kommen, meint Jutta Rinas.