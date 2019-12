Hannover

Der achtjährige Simon Asayeshian steht etwas nervös auf der Bühne in der Sophienschule. Im Publikum sitzen seine Eltern mit gezückten Handys und lächeln ihm aufmunternd zu. Simon hat heute seinen ersten Auftritt zusammen mit seiner Geigenklasse. Doch bevor die Kinder zum Instrument greifen, um „Hexenspringen“ zu spielen, singen sie das Kinderlied und machen dabei spezielle Handbewegungen: Mal halten sie ihre flache Hand vor den Bauch, mal machen sie eine Faust vor dem Becken, dann strecken sie den Zeigefinger in die Luft.

Zur Galerie Viel der Schüler der Streicherakademie fangen bereits mit fünf oder sechs Jahren an. Viele bleiben bis nach dem Abitur. Was macht den Kindern besonders Spaß?

Was die Kinder bei dem Weihnachtskonzert ihren Eltern und Verwandten zeigen, ist das, was sie in den vergangenen Monaten in der Streicherakademie geübt haben. Die eigentümlichen Handzeichen sind Teil der Methode, durch die die Kinder dort Cello und Geige spielen lernen: die Relative Solmisation. Bei dieser Form der Musikvermittlung eignen sich die Kinder – vor dem Notenlesen – an, in welchem Verhältnis Tonhöhen zueinander stehen. Wichtig ist dabei also zunächst nicht, ob das Lied mit einem C oder D beginnt, sondern in welchem Verhältnis der Anfangston zu den weiteren steht – ob er zum Beispiel höher oder niedriger ist als die folgenden. Die Zeichensprache und die im Mittelalter etablierten Tonbezeichnungen do, re und mi helfen den Kindern, die Funktionen der Töne zu begreifen.

Video: Die Streicherakademie-Schüler Paula (9, von links), Lukas (9), Bo Han (9), Cosima (10), Vlada (9) und Lisa (11) zeigen, wie die Solmisation geht. Erst singen sie die Töne und machen die passenden Zeichen, dann spielen sie die Geige:

Erst singen, dann spielen

Marie-Luise Jauch schwärmt von dieser Methode. Die 60-Jährige hat die Streicherakademie 2003 gegründet. Die Vermittlung der Solmisation ist das, was die Musikschule für Streicher von anderen unterscheidet. „Um ein Streichinstrument sauber spielen zu können, müssen die Kinder zunächst wissen, wie die Töne richtig klingen“, sagt sie. Bevor die Schüler ein Instrument spielen, lernen sie in Jauchs Musikschule zunächst das Singen. „Beim Singen den Ton zu treffen ist viel einfacher als auf der Geige den Ton zu greifen“, sagt sie. „Wenn die Kinder aber schon wissen, wie der Ton richtig klingen muss, lernen sie auch, gut zu spielen.“

„Wer nicht singen kann, kann auch kein Streichinstrument spielen“, sagt Marie-Luise Jauch, Leiterin der Streicherakademie Hannover. Quelle: Villegas

„Mir hat die Solmisation am Anfang geholfen, die Töne besser zu erkennen. Jetzt spiele ich lieber nach Noten – aber so ist es ja auch gedacht“, sagt die zwölfjährige Sophie Leinpinsel, die mit ihrem Ensemble beim Weihnachtskonzert auftritt. Insgesamt gibt es fünf Niveauklassen in der Streicherakademie, jeder der etwa 80 Schüler bekommt zweimal in der Woche Unterricht. „Wer nicht bereit ist, die Zeit für die Proben zu investieren, und nicht täglich übt, ist bei uns vielleicht nicht richtig“, sagt Jauch. Was das angeht, ist sie streng. „Bis jemand wirklich gut spielen kann, dauert es schon mal sieben bis acht Jahre“, sagt Jauch. „Das passt eigentlich nicht in die Zeit: Viele wollen schnelle Erfolge.“

Erst jetzt – mehr als 15 Jahre nach der Gründung der Akademie – sei die Klasse mit dem höchsten Niveau wirklich außerordentlich gut, sagt Jauch. Im Sommer hat sie beim Niedersächsischen Orchesterwettbewerb drei Preise gewonnen und sei auch in den Bundeswettbewerb eingezogen, der im Juni 2020 stattfinden wird. Zudem spielen die 20 Jugendlichen im kommenden Sommer bei der Open Stage in der Staatsoper – als erstes. „Das ist eine besondere Ehre“, sagt Jauch stolz.

Schüler lernen Freunde kennen

Viele der Schüler kommen schon mit fünf oder sechs Jahren in Jauchs Akademie. Wer nach der Grundschulzeit weitermachen wolle, bleibe meist auch bis nach dem Abitur, sagt sie. Das habe auch damit zu tun, dass die Schüler zu einer Gemeinschaft werden. Die 16-jährige Greta Starke spielt bereits seit zehn Jahren in der Streicherakademie Geige. Sie sagt: „Ich habe hier viele nette Leute kennengelernt. Das ist der Grund, warum ich so lange dabei bin.“ Im nächsten Jahr will Jauch daher diese Komponente wieder stärken. Wie auch in diesem Jahr werden die Schüler eine Woche zusammen verreisen. Zum Proben natürlich – aber auch, um Spaß miteinander zu haben.

Video: So klingt die fortgeschrittene Klasse der Streicherakademie:

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer