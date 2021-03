Südstadt/Alle Stadtteile

Die Musikschule der Landeshauptstadt Hannover hat eine besondere Idee, um Kinder auch in Pandemie-Zeiten zu erreichen: eine eigene Fernsehsendung. „Töne, Tänze, Tasten aus dem Flimmerkasten“ läuft seit dem 1. März täglich um 10 und 14 Uhr auf dem Regionalsender h1. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler der Musikschule stellen verschiedenste Instrumente spielerisch vor. Außerdem sollen die kleinen oder auch großen Zuschauer zum gemeinsamen Musizieren, Singen und Tanzen eingeladen werden.

Auch für Familien, die technisch nicht gut ausgestattet sind

Die Kooperation von Musikschule Hannover, Landeshauptstadt Hannover und Regionalsender h1 möchte sich mit diesem Projekt an die Kinder richten, die die Bildungsarbeit der Musikschule wegen der Coronamaßnahmen mehr in Anspruch nehmen können. „Wir möchten trotz der aktuell herrschenden Pandemie alle Kinder erreichen“, erzählt Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf, „und somit auch diejenigen, aus Familien, bei denen die technische Ausstattung ein Problem ist.“ Denn dort, wo es eventuell an den passenden technischen Geräten fehlt, gebe es meist zumindest einen Zugang zum Fernseher. Die zuständige Fachgruppe hat es sich als Ziel gesetzt, mit der 25-minütigen Mitmachsendung eine qualitative Bildungsarbeit anzubieten. „Musik und Tanz ist gerade während der Kontaktbeschränkungen wichtig für die kindliche Entwicklung“, sagt Projektleiterin Sabine Kleinau-Michaelis.

Weitere Sendungen geplant

Musikschullehrerin Heidrun Lotte Gratzel hatte die eigentliche Idee für dieses Projekt und ist damit bisher auf sehr positive Resonanz gestoßen, sagt sie: „Ich bin sehr glücklich und stolz, dass wir das als Team so schnell umsetzen konnten.“ Vorerst wurden acht Folgen produziert, gedreht wurde im Europasaal der Musikschule im Haus der Jugend. Weitere Ideen für die Sendung gebe es bereits. „Jetzt müssen wir eben schauen, wie das Ganze angenommen wird, ich würde mich aber sehr freuen, weitere Folgen produzieren zu können.“, sagt Gratzel, die auch Moderatorin der Sendung ist. Das wird sich wohl in den nächsten Tagen zeigen. Das gesamte Projektteam hat mit „Töne, Tänze, Tasten aus dem Flimmerkasten“ jedenfalls einen Weg gefunden, Kindern Musik und Tanz auch in kontaktfernen Zeiten nahe zu bringen.

„Töne, Tänze, Tasten aus dem Flimmerkasten“ läuft täglich um 10 und 14 Uhr auf dem Sender h1, zugänglich über den Sonderkanal 11/ Euronews oder im Internet: https://h-eins.tv. Montags und mittwochs wird es jeweils neue Folgen geben, die an den anderen Tagen wiederholt werden.

Von Sheila Dierks