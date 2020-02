Hannover

Hier sind die Konzerttipps für den Februar in Hannover. Für ganz Hannover? Nein. Eher für die kleinere Gemeinde der Clubkonzertenthusiasten, die das Besondere und Rare mögen, die das Ganz-nah-dran-sein den Shows und Starparaden auf den großen Bühnen der Stadt vorziehen. Wir zeigen sie alle vorab mit ihren aktuellen Videos.

Wolf Maahn , Marie-Curie-Schule, 7. Februar

Dieses Konzert ist eine der entzückendsten hiesigen Musikgeschichten im Februar: Die Ronnenbergerin Laura Seebach war noch Schülerin, als ihr Vater sie vor einem Jahrzehnt irgendwie zur Musik des schon damals nicht mehr ganz blutjungen Wolf Maahn brachte. Sie wurde Fan – und jetzt, 21-jährig, holt sie ihn wieder zum Konzert in die Aula ihrer alten Marie-Curie-Schule. So macht Schulmusik Spaß. Deutschrocker Maahn bringt seine Band und das frische Album „Break out of Babylon“ mit (20 Uhr, Karten: 34,30 Euro).

Moon (Sung Yueh Chou), TAK, 11. Feburar

In der Popmusik ist das Cello als Geschmacksverstärker bei Balladen nichts Besonderes mehr. Aber im Jazz? Song Yueh „Moon“ Chou stammt aus Taiwan und hat an der Hochschule in Hannover Jazz und jazzverwandte Musik (das heißt offiziell so) mit dem Hauptinstrument Cello studiert. Jetzt folgt das Bachelorkonzert im Trio mit Pianist Malte Winter und Schlagzeuger John Winston Berta. Die Band ist neu, das Repertoire ist extra für dieses Konzert komponiert – es gibt also noch kein Video. Dafür zeigen wir Gimm. Das Avantgarde-Ensemble ist am Abend im TAK als Support dabei – ebenfalls mit „Moon“ als Cellistin. Das ist die Gelegenheit für alle, die immer schon mal ein Familientreffen vom Jazz und seinen Verwandten erleben wollten (19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn, Abendkasse: 10 Euro).

Mr. Silla, Feinkost Lampe, 13. Februar

Island ist das neue Nepal – der Sehnsuchtsort für urban gestresste Trendmenschen. Leider weit weg und ohne Flug- oder Kreuzfahrtscham nicht zu erreichen. Da kommt Mr. Silla (trotz des „Mr.“ im Namen eine Frau) erstens gerade recht und zweitens in den Clubkeller bei Feinkost Lampe, und sie bringt zwei Stunden Island-Gefühl mit. Denn eigentlich heißt sie Sigurlaug Gisladottir, und sie ist Isländerin, auch wenn sie der Szene-Nähe wegen jetzt in Berlin wohnt. Bei Feinkost Lampe stellt sie ihr aktuelles Electro-Post-Pop-Album „Hands on Hands“ vor, das so klingt, wie die Islandseiten im Reisekatalog aussehen. Die kühle Natur der unnatürlichen Farben und Formen, und im Untergrund brodeln überall Klangvulkane und -geysire (Beginn 21 Uhr, Karrten: 10 Euro).

Die Sterne, Béi Chéz Heinz , 15. Februar

Die Sterne, 1992 gegründet, zählten zu den ersten Schülern der Hamburger Schule. Sie sind nie Klassensprecher geworden, und auch nicht Abi-Ballkönige. Aber es gibt sie noch. Und jetzt kommt die Truppe um den schlauen, schraddeligen Sänger Frank Spielker ins Heinz. Sie waren schon mal größer. Mit dieser Schrumpfung im Karriereverlauf kommen nicht alle Musiker klar. Bei manchem wird die Distanz umso größer, je kleiner die Bühne wird. Mal hin ins Heinz! Könnte sein, dass Die Sterne da im Dunkeln funkeln wie noch nie (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Karten: 26 Euro an der Abendkasse).

Masaa, Schloss Landestrost , Neustadt, 21. Februar

Die Verbindung von Jazz und den Folkloren des Mittleren Ostens ist nicht neu. Und oft auch nicht mehr spannend, wenn es am Ende nur darum geht, gefällig swingende Grooves mit arabesker Deko zu bewimpeln. Die Band Masaa macht aber gerade das nicht. Das Ensemble um den Bad Gandersheimer Doppelhalsgitarristen Reentko Dierks und den aus dem Libanon stammenden Poeten und Sänger Rabih Lahoud nutzt den ursprünglichen entfesselnden Impuls des Jazz, um die Folklore von innen heraus zu befreien. Der Abend lohnt auf jeden Fall die etwas weitere Fahrt nach Neustadt (Beginn 20 Uhr, Karten: 19 Euro).

Asa, Faust 60er-Jahre-Halle, 23. Februar

Bukola Elemide, in Paris geboren und in Lagos aufgewachsen, ist unter ihrem Künstlernamen Asa (sprich: Ascha) in Frankreich ungemein populär. Sie trat mit Snoop Dogg, Beyoncé und John Legend auf. Vor gut zehn Jahren war sie für eine gewisse Zeit auch Liebling der hiesigen Feuilletons, es gab sogar mal einen Besuch bei „ Ina Müllers Nacht“. Asa verschwand dann vom deutschen Pop-Radar, um jetzt mit dem Album „Lucid“ erneut anzuklopfen. Darauf gibt es Reggae, Soul und schlauen, aufklärerischen Afro-Pop ohne Waka-Waka-Gedöns – eigentlich sogar noch besser als früher (Beginn 20 Uhr, Karten: 30 Euro an der Abendkasse).

Rabea, Ballhof-Café, 28. Februar

Noch ein Konzert mit Cello – und wieder ist es nicht bloß Balladen-Zugabe. In den Liedern und Händen der Hannoveranerin Rabea spielt das Instrument eine zentrale Rolle. Es ersetzt manchmal die Gitarre, manchmal den Bass und erzeugt durch ein Looper-Pedal gespielt faszinierende Effekte, die fast die Band vergessen lassen. Aber nur fast. Denn die Band mit Elin Bell, Stefan Littmann und Fabian Huch umspielt Rabeas Stimme in vielen Liedern mit unaufdringlicher Elektronik, die nie technisch klingt, aber ebenso wenig als sphärische Sülze stockt. Rabea hat zuletzt schon Michael Bublé und Mono Inc am Cello begleitet. Jetzt kommt sie im Rahmen einer eigenen kleinen Deutschland-Tour im Ballhof-Café vorbei. Das ist ein Hutkonzert, das heißt, jeder legt den Preis für etwas an sich Unbezahlbares selbst fest (Beginn 20 Uhr).

Von Volker Wiedersheim