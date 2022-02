Hannover

Eigentlich sollte das Projekt „Soundtrack Voice“ vor allem die Folgen der Corona-Krise für junge Menschen behandeln. Mehr als ein Jahr lang arbeiteten dazu mehr als 100 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren in der Region Hannover mit Musikern und Musikerinnen zusammen, um eigene Songs und Musikvideos aufzunehmen. Doch in den 20 Videos aus 18 Gemeinden der Region, die am kommenden Dienstag veröffentlicht werden, geht es thematisch vielfältiger zu. Homophobie, Fake News und Mobbing: das Themenspektrum ist breit. „Wir sind sehr überrascht, wie kritisch und vielfältig sich junge Menschen mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzten“, sagt Projektleiter Felix Wende. „Wir finden die Ergebnisse einfach nur klasse.“

Das Projekt wurde vor etwa eineinhalb Jahren ins Leben gerufen. Das Team des Musikzentrums wollte künstlerisch ergründen, welche Auswirkung die Corona-Krise für die Entwicklung von Jugendlichen hat. „Wir hatten das Gefühl, dass in der ganzen Corona-Debatte die jungen Menschen gar nicht so zu Wort kommen“, sagt Wende. Also wurden Musikschaffende angesprochen, ob sie nicht mit jungen Menschen Songs erarbeiten wollen. Schüler und Schülerinnen erreichte man über Jugendeinrichtungen in den jeweiligen Kommunen. Die professionellen Musikaufnahmen liefen im Musikzentrum, bei den Videos half das Produktionsteam von d-zentral.tv.

Profis wie Erika Emerson half Schülern beim Songwriting

Zum Dozententeam gehörten Sängerinnen wie Erika Emerson, Bands wie Ottolien und Sänger und Produzent Roland Loy. Social Media-Experten halfen bei der professionellen Begleitung des Projektes. „Es war ein sehr spannender Prozess“, erzählt Erika Emerson. „Es war wirklich krass, wie vertraut wir über Ängste und Probleme sprechen konnten“, sagt die Musikerin nicht ohne Stolz.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lia Staupendahl hat gemeinsam mit ihrer Freundin Leonie Rüdiger den Song aufgenommen. Quelle: Musikzentrum

Zu den Teilnehmerinnen gehörten zum Beispiel Lia Staupendahl und Leonie Rüdiger aus Hemmingen. In ihrem Song „Who is she“ geht es um den gesellschaftlichen Druck und körperliche Vergleiche. „Wir möchten zeigen, dass es völlig okay ist, anders zu sein, als es andere vielleicht erwarten“, sagt die 18-Jährige Lia Staupendahl. „Am Projekt teilzunehmen, war eine der besten Entscheidungen. Es hat einfach Spaß gemacht.“ Andere Teilnehmer rappen über Internettrolle und Geschlechteridentitäten – und natürlich über Corona. „Die Pandemie hat einen größeren Einfluss auf die jungen Menschen, als wir uns vorstellen können – gerade was die zwischenmenschliche Ebene angeht“, sagt Wende. „Corona wird uns noch lang beschäftigen.“ Die Videos finden Interessierte am Dienstag unter www.soundtrack-voice.de.

Von Jan Sedelies