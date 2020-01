Hannover

Wichtiger Wechsel im Musikzentrum Hannover: Nach fast drei Jahrezehnten als Gründer des Rockbüros und Chef des daraus hervorgegangenen Musikzentrums zieht sich Holger Maack (63) zurück. Seine langjährige Kollegin Sabine Busmann übernimmt die Leitung des Zentrums, dass von der Emil-Meyer-Straße in Vahrenwald aus wichtige Leuchtturmprojekte in Hannovers Musikszene steuert: Die Fête de la Musique, die gut gebuchte und besuchte Veranstaltungshalle, Bunker-Probenräume, ein Tonstudio und Projekte mit Schülern zählen dazu.

Feiern mit Milou & Flint und Queen-Cover

Maacks Abschied wurde am Dienstag gebührend gefeiert. In der Veranstaltungshalle machte ein Freddy-Mercury-Imitator aus Queens „We Will Rock You“ anlassangemessen „We Will Miss You“. Außerdem spielten Milou & Flint und die Musikzentrumsband. Zum Mitfeiern waren frühere Kollegen, Wegbegleiter gekommen, Michael Lohmann von Hannover Concerts und die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) waren darunter.

Am Anfang eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

Eigentlich wollte Holger Maack Lehrer werden als er in den Achtzigerjahren von Berlin nach Hannover zog. Doch das Land stellte zu dieser Zeit kaum Lehrer ein, erinnert er sich. Und so kam es für ihn doch ganz anders als geplant. In Berlin gab es damals den ersten Rockbeauftragten. Von diesem neuen Beruf hatte Holger Maack gehört und beschloss kurzerhand, selbst Rockbeauftragter in Hannover zu werden, denn hier mangelte es noch an der Musikförderung.

Nerven, ohne auf die Nerven zu gehen

So wurde 1988 seine ABM-Stelle als Rockbeauftragter der Landeshauptstadt Hannover beim damaligen Bandclub (dem heutigen Rockbüro) geschaffen. Er wird eines schnell gemerkt haben: Stadtverwaltung und Ratspolitik von der Wichtigkeit der Rockmusikförderung zu überzeugen, das ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein nie endender Prozess. Maacks wichtigstes Vermächtnis ist womöglich, dass es ihm gelang, die Damen und Herren mit der Kontoverfügung für die städtische Kulturförderung 27 Jahre lang zu nerven, ohne ihnen wirklich auf die Nerven zu gehen. „Es gab damals noch keinen Schlagzeug-, Gesangs- und Gitarrenunterricht“, erinnert sich der heute 63-Jährige. In Schulen und Stadtteilzentren bot er also zunächst Musikunterricht, Bandworkshops und Seminare an.

Musikzentrum 1993 gegründet

1993 gründete er dann das Musikzentrum Hannover, um alle Aktivitäten in einem Gebäude zu vereinen. Auf dem alten Fabrikgelände in der Emil-Meyer-Straße 28 fand das Musikzentrum ein Zuhause. Sein langjähriger Kollege Edu Wahlmann erinnert sich bei der Abschiedsfeier für Holger Maack noch gut daran, wie sie das Gelände in der Nordstadt gemeinsam zufällig entdeckt hatten.

Drei Jahre später folgte die Gründung der Deutschen Rockmusik Stiftung. Die Musikförderung haben sich Maack und seine Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht. Vom Einsatz des Rockmobils (heute Musikmobil, man ist ja für alle Stile offen) über den Ausbau des Tonstudios, der Schaffung von Probe- und Seminarräumen und Ausbildungsstellen bis hin zu Veranstaltungen in der Veranstaltungshalle. 136 Auszubildende wurden im Musikzentrum seit 2001 ausgebildet.

Busmann leitet seit 2014 die Organisation der Fête de la Musique

Als Quereinsteigerin hatte auch Sabine Busmann ihren Weg ins Musikzentrum gefunden. Seit vielen Jahren teilt sie sich ein Büro mit Holger Maack und hat sich neben der Personalleitung vor allem um die Projektleitung gekümmert. Seit 2014 war sie unter anderem für die Organisation der Fête de la Musique zuständig und rief vor drei Jahren die AppMusikStudios ins Leben. Als Vollzeitkraft übernimmt Lisa Moser nun die Projektleitung, während Sabine Busmann einen Teil der Projektleitung behalten wird. Weiterhin wird sie die Personalleitung behalten.

Neues Thema: Frauen in der Musik

Bereits in den vergangenen Jahren hat die neue Geschäftsführerin verstärkt den Fokus auf internationale Arbeit gelegt und möchte dies auch zukünftig tun. Die Standortstärkung Unesco City of Music Hannover, sowie die Fête de la Musique, seien wichtige Themen. Für die Aktion Music Women in Hannover – ein Projekt zur Stärkung der Frauen, die eine Schnittstelle zur Musikbranche haben – sollen neue Formate entwickelt werden. Das mag so zunächst ein bisschen sperrig klingen, es ist aber tatsächlich richtig und wichtig. „Wir leben davon, dass Ideen einfach so entspringen“, sagt die 53-Jährige. Diese Ideen werden zusammen mit Kooperationspartnern umgesetzt.

Holger Maack wird sich künftig auf die Deutsche Rockmusik Stiftung konzentrieren. Dem Musikzentrum bleibt er aber treu, indem er sich weiter um die Übungsräume kümmert und im Aufsichtsrat sitzt.

Von Lisa Eimermacher