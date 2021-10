Hannover

Als Mustafa Alin um 8.30 Uhr in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wird, trägt er einen Mund-Nasen-Atemschutz. Außergewöhnlich für den Corona-Leugner. Allerdings hatten ihm die Justizwachtmeister keine andere Wahl gelassen. Auf die Nachfrage, was er denn von Beruf sei, muss der 44-jährige Angeklagte kurz nachdenken: „Äh, Schauspieler“, sagt der frühere „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller.

Weil er der ersten Hauptverhandlung ferngeblieben war, wanderte er vergangene Woche in „Ungehorsamshaft“. Um 10.10 Uhr durfte er das Amtsgericht Hannover als freier Mann verlassen. „Mein Mandant räumt die Anklagevorwürfe vollumfänglich ein. Weitere Erklärungen wird es nicht geben“, sagte Anwalt Frank Hannig. Dem Ganzen war ein halbstündiges Rechtsgespräch vorausgegangen. Mustafa Alin muss 10.800 Euro Geldstrafe zahlen (180 Tagessätze).

Angeklagtem Mustafa Alin drohte eine Gefängnisstrafe

Hintergrund des Rechtsstreits: Als der Zoll am 28. August 2020 seinen Imbiss in Wunstorf auf Schwarzarbeiter kontrollierte, war der Angeklagte sauer. Auf Instagram bezeichnete er die „deutschen Beamten als Luschen“, als „Pisser“ und „Dullis“. Am 9. November 2020 betrat er in Wunstorf einen Heimwerker-Markt ohne Maske. Als ihn eine Verkäuferin aus den Geschäftsräumen wies, filmte er die Frau und stellte das Video ins Netz. Der Staatsanwalt nannte das einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Im anschließenden Disput sagte Alin zum Marktleiter: „Ich steche Dich ab.“

Richterin Monika Pinski erklärte die Verständigung: „Die rechtliche Situation ist nicht ganz einfach.“ So sei es juristisch nicht ganz einfach, die Beleidigungen auf Instagram den Zollbeamten zuzuordnen. Doch der Angeklagte hatte auch Glück. Denn im Vorstrafenregister stehen zehn Einträge. Seit 2015 ist der Schauspieler immer wieder wegen Beleidigung, Bedrohung oder auch Körperverletzung auffällig geworden. Beim nächsten Mal gibt es eine Haftstrafe, macht die Richterin deutlich.

Zum Angeklagten meinte Pinski: „Ich hoffe, dass Sie mich in Zukunft in Ruhe lassen.“ Sie hatte ihn schon mehrfach verurteilt. Der Angeklagte lächelte und sagte: „Ich mag Sie.“ Zu einer Entschuldigung bei den Betroffenen konnte er sich aber nicht durchringen. Anwalt Hannig aus Dresden erklärte diese Haltung nach dem Urteil: „Das Video stellt keine Beleidigung dar, weil es nicht direkt gegen die Zollbeamten ging.“ Aber sein Mandant stehe zu dem, was er tue und sage.

Anwalt Frank Hannig ist ein bundesweit bekannter Anwalt. Er war Pflichtverteidiger des Rechtsterroristen Stephan E., der den Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet hatte. Das ehemalige CDU-Mitglied steht den Freien Wählern in Sachsen nahe. Als wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sprecher der Freien-Wähler-Fraktion sitzt er im Dresdener Rathaus.

Von Thomas Nagel