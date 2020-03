Mutiger Zeuge stoppt in Hannover mit lautem Pfiff einen Einbruch

Hannover

Mit einem lauten Pfiff hat ein 41-jähriger Passant in der List einen Einbruch in einen Gewerbebetrieb an der Podbielskistraße gestoppt. Das Geräusch des Zeugen überraschte und verunsicherte offenbar die mutmaßlichen Täter. Sie rafften eilig einige Wertgegenstände zusammen und flüchteten.

Pfiff vertreibt die Täter

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am Sonnabend, 29. Februar. Demnach war der Zeuge gegen 21 Uhr in der Nähe des Geschäfts nahe der Einmündung zum Lister Kirchweg auf laute Geräusche aufmerksam geworden. Anschließend hatte er beobachtet, wie sich zwei bislang unbekannte Männer an einem eingeschlagenen Gitterfenster zu schaffen machten. Um die Einbrecher zu stören, stieß der Mann schließlich aus der Ferne einen lauten Pfiff aus.

Laut Polizei gelang es den Tätern zwar noch, nach Wertgegenständen auf der Fensterbank zu greifen. Vom Pfiff des Zeugen fühlten sich die mutmaßlichen Einbrecher jedoch gestört. Sie rannten mit ihrer Beute davon, stiegen an der Podbielskistraße in ein geparktes Auto und rasten mit dem dunklen Wagen und hohem Tempo in Richtung Lister Platz davon.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern: Einer der Gesuchten ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte zum Zeitpunkt der Tat einen Oberlippenbart und wirkt nach Angaben des Zeugen südländisch. Sein Komplize ist ungefähr 1,85 Meter bis zwei Meter groß und schlank. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Der Fahrer des Wagens war ebenso wenig zu erkennen wie das Kennzeichen. Hinweise zu den Tätern und verdächtige Beobachtungen können der Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 27 17 mitgeteilt werden.

Von Ingo Rodriguez