Nach der Messerattacke in der Kneipe Tatort 49 an Hannovers Deisterstraße vor fünf Tagen hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 21-Jährige soll jetzt dem Haftrichter vorgeführt werden.

In dieser Kneipe in Linden-Süd an der Ecke Deisterstraße/ Charlottenstraße war der Messerangriff am Sonnabend erfolgt. Quelle: privat