Hannover

Muttertag? Petra Bahr winkt ab, wenn sie diesen Begriff hört. Ein Tag, an dem Frauen mit Kindern traditionellerweise mit Blumen und Gebasteltem für das geehrt werden, was man heutzutage unter Care-Arbeit, Kinderbetreuung, versteht. Die Regionalbischöfin im Sprengel Hannover ist Mutter eines 13-jährigen Sohnes. Den Muttertag empfindet sie dennoch als antiquiert. Sie plädiert dafür, dass aus dem Tag, den die Deutschen an jedem zweiten Sonntag im Mai feiern, schnellstmöglich ein Tag der Mütter und der Väter wird. Gelebte Elternschaft beider Elternteile ist die Idee, die sie für ein gutes, modernes Rollenmodell hält. Eines, das man künftig auch an so einem Festtag statt des traditionellen Muttertages feiern könnte.

Berufstätige Mütter und Väter ecken an

Bahr redet nicht nur theoretisch von Gleichberechtigung. Die 55-Jährige lebt das Prinzip einer Familie, in der Mann und Frau zu gleichen Teilen versuchen, für ihr Kind dazu sein – und überdies versuchen, sich beruflich zu verwirklichen. Bahr und ihr Mann, Hans Michael Heinig, sind nicht nur Eltern: Sie haben beide Jobs, die sehr herausfordernd sind. Bahr ist seit 2017 Regionalbischöfin im Sprengel Hannover und damit Seelsorgerin für Hunderte von Pastoren. Die 1966 geborene Theologin ist zudem Mitglied des deutschen Ethikrates. Bundesweit bekannt wurde sie als Kulturbeauftragte des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland. Der fünf Jahre jüngere Hans Michael Heinig ist Verfassungsrechtler an der Universität Göttingen.

Bemerkenswert ist: Beide erleben, wie stark Mütter und Väter heutzutage anecken, wenn sie traditionelle Rollenmuster mit neuem Leben füllen. Die promovierte Theologin findet es „bedrückend“, unter welchem Rechtfertigungsdruck selbst junge Frauen stünden, die Karriere machen und Mutter sein wollten. Auch ihr werde immer wieder die Frage gestellt, wer eigentlich während ihrer Arbeitszeit auf ihr Kind aufpasse. Manchmal wisse sie sich nur noch mit Ironie oder Provokation zu helfen. „Oje, stimmt, den habe ich ganz vergessen“, sagt sie dann schon einmal. Bei anderen Gelegenheiten ist Bahr schon gefragt worden, ob sie eine Quotenfrau sei – auch mit Bezug auf den deutschen Ethikrat, in dem sie Mitglied ist. Petra Bahr findet solche Fragen verständlicherweise absurd – umso mehr, als mit Alena Buyx ja eine Frau die Vorsitzende ist. Früher, sagt Bahr, habe sie mit Feminismus nicht viel anfangen können. Sie habe als junge Frau fest daran geglaubt, dass allein Leistung zähle und Frauenförderung nicht nötig sei. Das aber hat sich deutlich verändert: „Je älter ich werde, desto zorniger werde ich“, sagt Bahr. „Ich bin eine späte Feministin“.

Ehemann übernimmt die Hälfte der Kinderarbeit

Bemerkenswert ist: Ihrem Mann geht es offenbar auch nicht viel besser. Er sei es, so erzählt Bahr, der als Wissenschaftler flexibler mit seinem Zeitkontingent umgehen könne. Er sei es infolgedessen auch, der immer schon mindestens die Hälfte der Kinderbetreuung übernommen habe, das Bringen und Abholen des Sohnes von der Kita, Arztbesuche oder Elternabende – und dafür im Zweifel auch manchmal abends oder nachts an seinen Publikationen arbeite. Wenn alle Stricke rissen, nahm er seinen kleinen Sohn auch mal mit in die Vorlesung und wurde dafür schräg angeschaut. Dann fragten ihn Leute, ob ihm klar sei, dass er mit Kind seine Karriere gar nicht richtig voranbringen könne. Bahr selbst dagegen musste sich im privaten Umfeld sogar anhören, dass sie die Karriere ihres Mannes bloß nicht gefährden solle, in dem sie ihm ihr Kind aufbürde: Sonst sei er irgendwann weg.

Rechtfertigungsdruck gegenüber anderen ist die eine Sache. Eine andere ist, wie Kinder und Karriere ganz praktisch unter einen Hut zu bringen sind. „Versuche nicht, auch noch den schönsten Kuchen zu backen“, habe ihr eine ältere Kollegin geraten, erzählt Bahr. Sie hat gelernt, damit zu leben, auch mal einen Termin zu vergessen, oder damit, dass das Kind eben nicht immer tipptopp angezogen ist. Mit Sorge sieht Bahr, wie groß gerade unter jüngeren Frauen der Perfektionsdruck ist. Probleme mit der Kinderbetreuung, zum Beispiel bei Krankheiten, würden verschwiegen, nur um im Beruf unangreifbarer zu sein. Dabei habe es durchaus Vorteile, wenn beide Eltern berufstätig seien. Ihr Sohn sei selbstständiger als manches andere Kind und könne sich jetzt schon ein einfaches Mittagessen alleine zubereiten. „Aber er registriert und kritisiert durchaus auch manchmal, dass in anderen Familien nach der Schule eine warme Mahlzeit auf dem Tisch steht“, sagt Bahr und lacht.

Wie ist das Leben einer Mutter ohne Kind auf Zeit

Petra Bahr findet: Elternschaft und Karriere zu verbinden, bedeutet auch, sich zu fragen, was ist das Wichtigste ist – und das Zweitwichtigste weg zu lassen. Das gelte auch für den beruflichen Kontext. Als Regionalbischöfin ist sie örtlich an Hannover gebunden. Für ihren Mann bedeutete das lange, dass er sich im Zweifel nicht für eine Gastprofessur im Ausland oder eine Konferenz in New York bewarb. Nur wenn beide sich vor Ort die Elternarbeit teilen könnten, würden sie dem Sohn gerecht – das war ihr beider Credo.

Das galt bis jetzt: Dann bekam Heinig die Chance im akademischen Jahr 2020/21 am Wissenschaftskolleg zu Berlin zu forschen. Beide Eheleute befanden, dass Bahr als quasi Alleinerziehende in Hannover ihrem Sohn nicht gerecht werden würde. Also ging der Vater nach Berlin und nahm den dreizehnjährigen Sohn mit. „Die beiden leben dort in einer richtigen Vater-Sohn-WG“, sagt Bahr.

Wie ist das Leben einer Mutter ohne Kind auf Zeit? „Ich kann viel arbeiten. Das ist schön“, sagt die 55-Jährige. Andererseits weiß sie eben auch nicht mehr, wie der Alltag der beiden so funktioniert. Und das vermisst sie. Aber: „Mutter sein bedeutet, manchmal eben auch loslassen zu können.“

Von Jutta Rinas