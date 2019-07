Das NDR Klassik Open Air findet am Donnerstag, 11., und am Sonnabend, 13. Juli, im Maschpark in Hannover statt. Gespielt werden die Opern „Der Bajazzo“ von Ruggero Leoncavallo und „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Für Donnerstag sind für die Plätze vor der Bühne noch Tickets verfügbar. Die Vorstellung am Sonnabend ist ausverkauft. Im Maschpark hinter der Bühne kann man die Vorstellungen umsonst verfolgen. Die Aufführung am Sonnabend wird zeitversetzt im NDR Fernsehen übertragen. Beginn ist um 21.45 Uhr. In der NDR-Mediathek ist die Sendung danach ein Jahr lang abrufbar. Die Vorstellung am Donnerstag ist live im Radio zu hören: ab 20.30 Uhr auf NDR Kultur.