Mit den kalten Temperaturen kommt nicht nur die Gemütlichkeit zurück – auch die Weihnachtsmärkte öffnen in den kommenden Tagen und Wochen. Am Montag beginnt der große Markt in Hannovers Altstadt. Doch es gibt noch viele weitere Märkte, die einen Bummel lohnen. Hier finden Sie eine laufend aktualisierte Liste mit allen Terminen, Öffnungszeiten und weiteren Infos.