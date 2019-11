Hannover

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD) plant am Sonnabend in Hannover einen Aufmarsch – doch kurz zuvor hat die Polizei die Demo verboten. Die NPD will das Verbot in letzter Minute vor Gericht kippen. Generell sind Versammlungen laut Grundgesetz erlaubt, dennoch müssen in der Öffentlichkeit gewisse Regeln eingehalten werden und Auflagen erfüllt sein. Die HAZ gibt einen Überblick:

Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht

Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht in Deutschland. Eine Versammlung muss nicht genehmigt werden. Alle Deutschen haben laut Artikel 8 des Grundgesetzes das Recht, „sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“. Derselbe Artikel deckt auch – wie im jetzigen Fall – den Protest gegen eine bestimmte Person: Die NPD protestiert gegen eine Reihe ihnen unliebsamer Journalisten und die Medien im allgemeinen. Dennoch gibt es Regeln und Vorgaben. In der Landeshauptstadt fungiert die Polizeidirektion Hannover als Versammlungsbehörde und entscheidet über angezeigte Demonstrationen. Auf einem Merkblatt ist aufgelistet, was zu beachten ist. „Anhand dessen wird diese dann bestätigt oder nicht“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse.

Anmeldung spätestens 48 Stunden vorher

Laut Niedersächsischem Versammlungsgesetz gilt als Zusammenkunft, wenn mindestens zwei Menschen unter freiem Himmel „zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung“ zusammenkommen. Heißt: eine politische Motivation haben. Die Versammlung muss der Behörde „spätestens 48 Stunden vor Bekanntgabe“ des Protests mitgeteilt werden – Bekanntgabe bedeutet zum Beispiel das erstmalige Verteilen von Flyern oder Anbringen von Werbung. Sonntage, Sonnabende und Feiertage werden bei der Frist nicht mitgerechnet.

Ausnahmen gelten bei Eilversammlungen, die „kurzfristig aus aktuellem Anlass“ angezeigt werden. Darunter fallen etwa die kurdischen Proteste im Oktober gegen die plötzliche türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Eine weitere Ausnahme: Spontanversammlungen, „die sich aus einem momentanen Anlass ungeplant entwickeln“. Ein Beispiel dafür ist der Protest gegen eine Zwangsräumung in Vinnhorst im September 2018. Damals wurde spontan gegen einen just in dem Moment stattfindenden Einsatz vor Ort protestiert.

Möglichkeiten für Verbot

Abgelehnt werden kann eine Versammlung, wenn im Vorfeld oder während der Demo beispielsweise zu Straftaten aufgerufen wird – darum dreht sich derzeit auch das mögliche Verbot, weil auf einem mutmaßlichen NPD-Flyer „Rache für Karl“ gestanden haben soll. Dabei bezieht sich die Partei auf einen Fernsehbeitrag, indem ein NDR-Journalist das ehemalige Mitglied der Waffen-SS Karl M. aus Nordstemmen interviewt hatte. Dieser war im April 1944 an einem Kriegsverbrechen in Frankreich beteiligt gewesen.

Darüber hinaus kann ein Protest beendet werden, wenn Teilnehmer vermummt und/oder bewaffnet auftreten beziehungsweise „den Eindruck von Gewaltbereitschaft“ vermitteln. Ein weiterer Grund kann der „Polizeiliche Notstand“ sein, wenn durch weitere parallele Veranstaltungen bereits zahlreiche Kräfte gebunden sind und ein weiterer Einsatz nicht mehr zu bewerkstelligen ist.

Klage gegen Verbot ist möglich

Sollte eine Demo verboten werden, haben die Veranstalter die Möglichkeit, vor Gericht dagegen vorzugehen – auch noch kurz vor der geplanten Veranstaltung. Genau das hat die NPD in Hannover getan: Sie reichte beim Verwaltungsgericht eine Klage und einen Eilantrag ein. Das Verwaltungsgericht Hannover ist in diesem Fall die erste juristische Instanz, gegen deren Beschluss könnte wiederum vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg Beschwerde eingereicht werden.

Anzeige per Telefon, Fax, Mail

Findet eine Demo statt, muss ein Leiter klar benannt werden und währenddessen für die Polizei erreichbar sein. Ordner können ihn bei der Arbeit unterstützen, die durch Armbinden klar erkennbar sein sollen. Ab 50 Teilnehmern sind auch Lautsprecher gestattet, diese dürfen aber Anwohner nicht allzu sehr belästigen. Damit sich die Polizei entsprechend auf die Versammlung vorbereiten kann, ist auch anzugeben, ob Prominente unter den Teilnehmern erwartet werden oder mit Störungen zu rechnen ist. Versammlungen können per Telefon, Fax und Mail angezeigt werden.

