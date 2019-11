Seit gestern Abend, 20 Uhr, gilt in der Südstadt entlang der Demostrecke ein Halteverbot. Die Polizei hat dieses auch bereits durchgesetzt und alle Fahrzeuge aus der entsprechenden Zone abgeschleppt. Abgestellt wurden die Autos auf dem Schützenplatz - wer Fragen zum Verbleib seines Wagens hat, kann sich an jede Dienststelle wenden, teilt die Polizei auf Twitter mit.



Die Polizeidirektion Hannover hat für alle Fragen zu Sperrungen und Halteverboten außerdem ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Behörde ist am Sonnabend am 8 Uhr unter der Nummer (0511) 14252 zu erreichen.