Hannover

Firmenerbin Verena Bahlsen ist wegen umstrittener Äußerungen zu Zwangsarbeitern in die Kritik geraten. Nun lässt Bahlsen die Rolle der Firma in der NS-Zeit wissenschaftlich aufarbeiten. Um die Forschung kümmert sich der Göttinger Historiker Manfred Grieger.

Herr Professor Grieger, im Mai hat die 25-jährige Firmenerbin Verena Bahlsen erklärt, in der NS-Zeit seien Zwangsarbeiter bei Bahlsen „gut behandelt“ und genauso wie die Deutschen bezahlt worden…

Das waren unbedachte Äußerungen, für die sie sich rasch entschuldigt hat. Verena Bahlsen hätte es besser wissen können, da beispielsweise der Autor Uwe Lehmensiek schon 1996 eine knappe Bahlsen-Geschichte veröffentlicht hatte. Kritische Erkenntnisse waren aber bislang noch nicht in die Eigenerzählung von Familie und Unternehmen eingegangen. Jubiläumsbroschüren erzählen ja üblicherweise nur die Erfolgsgeschichten von Firmen; Krieg und Diktatur blendet die Traditionsbildung oft aus. Bei Bahlsen ist jetzt Gelegenheit, dies zu korrigieren.

Nach der massiven Kritik an Verena Bahlsen sollen Sie nun als Historiker die Bahlsen-Geschichte aufarbeiten – allerdings im Auftrag von Bahlsen. Wie unabhängig sind sie dabei?

Am 1. Juli habe ich mit dem Unternehmen einen Vertrag geschlossen, der mir alle wissenschaftlichen Freiheiten garantiert und Zugang zum Archivmaterial zusichert. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt.

Zur Person Der Historiker Manfred Grieger, geboren 1960, ist Honorarprofessor am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Uni Göttingen. Zuvor war er Chefhistoriker der Volkswagen AG. Derzeit arbeitet er an der Firmengeschichte des Unternehmens Bahlsen.

Wie viel lässt sich Bahlsen die Aufklärungsarbeit kosten?

Die Ausstattung ist ausreichend. Namhafte Historiker haben ihre Mitarbeit bereits zugesagt. Eine Kollegin in Kiew wird, soweit möglich, Interviews mit Zeitzeugen führen, aber auch vor Ort Archive auswerten. In der besetzten Ukraine hatte Bahlsen 1942 den Betrieb einer Keksfabrik übernommen; ich bin gespannt, was unsere Forschungen dort ans Licht bringen. Die NS-Zeit steht bei unserer Arbeit natürlich im Fokus, doch es geht auch um die Vorgeschichte und den späteren Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft. Eine eigene Studie soll sich mit Kunst und Kultur bei Bahlsen beschäftigen, vom Firmengebäude bis zur Werbegrafik.

Wie erging es den Zwangsarbeiterinnen bei Bahlsen denn wirklich?

Wir stehen noch ganz am Anfang und sichten Material. Doch schon jetzt können wir sagen, dass Bahlsen mehr Zwangsarbeiter beschäftigte als bislang oft angenommen; allein in Hannover waren es rund 260 Ukrainerinnen und 200 Angehörige anderer Nationalitäten, die vor allem in zwei Baracken an der Podbi untergebracht waren. Sowjetische „Ostarbeiter“ wurden im Zeichen der NS-Rassenideologie generell deutlich schlechter behandelt und versorgt als etwa französische Kriegsgefangene. Doch selbst wenn die Versorgungslage in einem Lebensmittelbetrieb besser war als bei jenen, die irgendwo unter Tage schuften mussten, waren sie über Jahre fern ihrer Heimat und der NS-Willkür schutzlos ausgeliefert.

Bekamen die Zwangsarbeiterinnen tatsächlich dieselbe Bezahlung wie deutsche Arbeiterinnen?

Netto bekamen sie deutlich weniger, da sie neben einer Art Sondersteuer, der „Ostarbeiterabgabe“, auch für Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung bezahlen mussten. Das System der Zwangsarbeit war Unrecht, viele Verschleppte erlebten diese Zeit als geraubte Jugend.

Lesen Sie auch:

Verena Bahlsen entschuldigt sich

Wie erging es Zwangsarbeitern bei Bahlsen wirklich?

Wie Bahlsen mit der SS kooperierte.

Bahlsen-Brüder unterstützten NSDAP und SS

Von Simon Benne